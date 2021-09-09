بايدن يفرض زيادات ضريبية على الأغنياء… والمليارديرات لديهم خطة للهروب

اكتشف مليارديرات الولايات المتحدة استراتيجية مبتكرة للتأمين الخاص على الحياة بإسم بوليصة PPLI فى محاولة منهم للتهرب من الزيادات الضريبية التى يخطط الرئيس بايدن لفرضها لجمع قرابة 3.5 تريليون دولار من خلال زيادة الضرائب على أثرياء أمريكا الذين يحاولون إخفاء ثرواتهم والعثور على ثغرات قانونية تساعدهم على عدم الاستسلام لها.

ووصف خبراء السياسات الضريبية هذه الاستراتيجية بأنها قانونية تماما ومن السهل استغلالها ومن الصعب جدا مواجهتها سياسيا، بعد أن اكتسبت شعبية واسعة بين أباطرة وول ستريت ومليارديرات أمريكا الذين يمثلون أعلى 0.1 % من كبار الأغنياء والذين يحاولون مواجهة الحزب الديموقراطى الذى يخطط لرفع الضرائب عليهم بأكبر نسبة منذ عام 1993.

وذكرت وكالة بلومبرج أن التهديد برفع الضرائب التى يبغى الرئيس بايدن من ورائه أن يدفع المليارديرات والمليونيرات نصيبهم العادل ليس العامل الوحيد وراء استغلال هذه الثغرة المعروفة باسم بوليصة PPLI لأن التعديل الذى حدث فى قانون التأمين الأمريكى فى نهاية العام الماضى جعلها أداة قوية فى أيدى شركات التأمين والمؤسسات الاستشارية لمنح المستثمرين الأثرياء مرونة أكبر وتكاليف أقل و خيارات أوسع من المنتجات للتأمين الخاص على الحياة فى هذه الاستراتيجية.

بوليصة PPLI معفاة من الضرائب

وتتميز استراتيجية التأمين الخاص على الحياة أو بوليصة PPLI بأنها معفية تماما من الضرائب لأنه طالما أن الأصول التى يملكها صاحب البوليصة وضعها فيها فإنه لايستطيع أن يتصرف فيها وبذلك تكون معفية من الضرائب أثناء حياته، وحتى عندما يموت صاحبها فإنها تؤول للورثة الذين يرثونها خالية من الضرائب وبدون أن يسددوا عنها أى نوع من الضرائب.

ويرى خبراء التأمين أن هذه البوليصة تعد ثغرة ضريبية خطيرة وتشكل ضربة شديدة فى قلب خطط بايدن الذى يريد من الأثرياء أن يدفعوا المزيد من الضرائب على استثماراتهم ولاسيما على مكاسب رأس المال التى لا يدفعون عليها حاليا طالما أنهم يملكونها ووضعوها فى هذه البوليصة ولم يتصرفوا فيها حتى الوفاة.

وقال بعض الخبراء فى المؤسسات الاستشارية و شركات التأمين إن المحادثات التى تدور بينهم وبين كبار العملاء يسودها بوليصة التأمين PPLI التى تزداد شعبيتها بين كبار الأثرياء لقدرتها على حماية ثرواتهم من دفع أى ضرائب عليها.

خطة الهروب

وأكد دانيل هيميل بروفيسور القانون فى جامعة شيكاغو أن بوليصة التأمين PPLI بات عقبة كؤود أمام الرئيس بايدن الذى كان يستهدف من زيادة الضرائب أن يجعل الأفراد ذوى الدخول المرتفعة يدفعوا ضرائب على المكاسب الضخمة مرة واحدة على الأقل فى العمر.

ويحاول هيميل إيجاد وسائل لتحجيم هذه الاستراتيجة مع خبراء القانون فى الحزب الديموقراطى فى واشنطن حيث يراها ثغرة واسعة للتهرب الضريبى لأنها سليمة تماما من الناحية القانونية لدرجة أن كبار الأغنياء يتجهون حاليا للتأمين ببوليصة PPLI لوضع بعض الأصول التى يمتلكونها فيها رغم أنها مازالت تمثل شريحة صغيرة من تريليونات الدولارات المكتنزة فى محافظ الأثرياء لدرجة أن المجلس الأمريكى لشركات التأمين على الحياة لا يتتبع حتى الآن بوالص PPLI لأن الشركات لم تطبقها إلا هذا العام فقط.

وإذا استطاع بايدن مع الديموقراطيين تمرير مشروع قانون لتنفيذ خطة رفع الضرائب فإن بوالص تأمين PPLI ستنتشر أكثر وأكثر على الأقل بين الأغنياء الذين يحققون أكبر مكاسب على رأس المال لحماية مكاسبهم من مصلحة الإيرادات الداخلية IRS المسئولة عن إدارة وتطبيق قوانين الضرائب الفيدرالية والإشراف على تحصيلها.

الأموال المحظورة

ولكن بوليصة التأمين PPLI بها بعض العيوب كما تشرح تارا تومسون بوبرنيك مديرة إدارة البحوث فى صندوق بيرنستاين لإدارة الثروات الخاصة التى تقول إن مثل هذا النواع من بوالص التأمين قد تخسر كل مزاياها إن لم يكن تمويلها بشكل سليم لأنه عندما يتم وضع الأصول المالية فيها فإنه لا يمكن سحبها إلا بعد دفع نسبة كبيرة من الضرائب ولكن يمكن الاقتراض بضمان هذه الأصول أو إعادة وضعها فى بوالص تأمين أخرى علاوة على أن قواعد مصلحة IRS تتطلب من أصحاب هذه البوالص التخلى عن ممارسة الرقابة اليومية على استثماراتهم فيها.

وبرغم هذه العيوب فإن قيمة البوليصة مع أصولها وعوائدها الاستثمارية يحصل عليها المستفيدون منها بدون دفع أى ضرائب بمجرد وفاة صاحب هذه البوليصة التى تنال إعفاءاً كاملاً من جميع أنواع الضرائب.

وبمكن أيضا أن تندمج فى بوليصة PPLI صناديق الثروات الأسرية التى تسمح لعدة أجيال من الورثة الأغنياء بتجنب الضرائب العقارية على الممتلكات والأراضى والمنشآت التى تنتقل من الأجداد إلى الأحفاد والاستفادة من الإعفاءات الضريبية عند إدراجها فى هذه البوالص كما أشارت تارا.

الحد الأدنى للشراء مليونا دولار

ويبلغ الحد الأدنى لشراء بوليصة تأمين PPLI حوالى مليونى دولار بخسب خبر اء شركات التأمين ولكن العملاء الأثرياء يخصصون عادة 5 ملايين دولار على الأقل لهذه البوليصة لتغطية تكاليفها الإدارية والقانونية ولكن يجب أن يضع فيها صاحبها الممتلكات التى لن يستخدمها أبدا أثناء حياته لأن سحب أى جزء منها سيخضع للضرائب.

ويرى إدوارد جوردون رئيس شركة بريزيرفيشن كابيتال بارتنرز لاستشارات المالية أن بوالص تأمين PPLI تصلح فقط لكبار الأثرياء الذين يبحثون عن ملاذات ضريبية ويمكنهم تجنيب حصة ضخمة من ثرواتهم طوال حياتهم بدون أن يحتاجون إليها ولكن معظم المستثمرين لا يستطيعون ذلك ولذا مازالت هذه البوالص غير معروفة لعامة الناس.

كورونا جعل « PPLI» أكثر جاذبية

وعندما وقع الرئيس السابق ترامب فى ديسمبر الماضى قانون الإغاثة من وباء كورونا فإنه جعل أيضا بوالص PPLI أكثر جاذبية حيث أدرج فيها شرط يسمح بتغيير أسعار الفائدة على بوالص التأمين على الحياة ولكن شركات التأمين اعترضت لأن أسعار الفائدة متدنية للغاية فقام الكونجرس بتخفيف القواعد التى تؤهل بوالص التأمين للإعفاءات الضريبية.

وكان الهدف الرئيسى لشركات التأمين من الضغط على ترامب هو تخفيف القواعد التى تؤثر على بوالص التأمين العادية على الحياة ولكن عندما حققوا هدفهم استفاد أيضا الأثرياء الذين وضعوا مبالغ مالية أكثر فى بوالص PPLI وفى نفس الوقت دفعوا أقساطا أقل بكثير كما أكد دافيد كلينهاندار مستشار التأمين على الحياة فى شركة اسكفاست.

وإذا كان الرئيس بايدن يحاول فرض ضرائب عادية وتشمل ضرائب فيدرالية وضرائب الولاية وضرائب محلية و بدون أى إعفاءات على جميع الاستثمارات وعلى دخل الفرد الذى يزيد عن مليون دولار فى السنة فإن الأثرياء سيتمكنون من التهرب من هذه الضرائب المرتفعة عند التأمين على حياتهم ببوالص PPLI التى ستمنحهم إعفاءات كاملة من الضرائب على مكاسب رأس المال أثناء حياتهم وعلى إرثهم بعد مماتهم.

ويحاول الرئيس بايدن رفع الحد الأقصى للضريبة على الدخل من 37 % إلى 39.6 % وزيادة معدل الضرائب على الأرباح من %20 إلى حوالى %50 وبذلك يلغى خطوة اتخذها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عام 2017 عندما قلص الضرائب على دخول الفئات الأكثر ثراء.