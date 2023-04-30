بايدن يفتح النار على وسائل إعلامية ..لهذا السبب

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بعض المنافذ الإخبارية بـ نشر “أكاذيب قيلت من أجل التربح والسلطة” بهدف إثارة الكراهية،في إشارة لإحدى الموضوعات الرئيسية لحملته للانتخابات الرئاسية في 2024، حينما اقترنت التصريحات بأحاديث ضاحكة حول قناة فوكس نيوز الإخبارية.

وجاءت تصريحات بايدن خلال حضوره حفل العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض قائلا إن “الحقيقة مدفونة تحت الأكاذيب” في إشارة فيما يبدو إلى نظريات المؤامرة التي زعمت أن فوزه في انتخابات عام 2020 كان نتيجة عملية تزوير واسعة النطاق.

وقال بايدن: “أكاذيب قيلت من أجل التربح والسلطة. أكاذيب المؤامرة والحقد تكررت مرارا لخلق دائرة من الغضب والكراهية وحتى العنف”.

وأضاف أن تلك الدائرة شجعت السلطات المحلية على حظر كتب و”(عرقلة) سيادة القانون وتجريدنا من حقوقنا وحرياتنا”.