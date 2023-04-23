بايدن يعلن إجلاء موظفي السفارة الأمريكية من السودان

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجيش الأمريكي أجلى موظفين بالحكومة الأمريكية من العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف بايدن أن واشنطن علقت العمليات في سفارتها هناك في ظل استمرار القتال بين الجانبين المتحاربين، وهما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقال بايدن في بيان “هذا العنف المأساوي في السودان أودى بحياة المئات من المدنيين الأبرياء.. هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف”.

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إنه تم إجلاء “جميع الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم” بأمان وإن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة الأمريكيين هناك في تدبير شؤون سلامتهم”.

وذكر مسؤولون أمريكيون أنه تم إجلاء جميع موظفي الحكومة الأمريكية وعدد قليل من الموظفين الدبلوماسيين من بلدان أخرى خلال العملية التي شملت نقل أقل من مئة شخص.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن ما يزيد قليلا على 100 من قوات العمليات الخاصة الأمريكية شاركوا في الإجلاء، مضيفين أنهم دخلوا السودان وخرجوا منه دون أن يتعرضوا لإطلاق نار من أي من طرفي الصراع.