بايدن يعاني من «آثار متبقية» من كورونا بعد إعلان شفائه

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن جو بايدن، الرئيس الأمريكي، يعاني من آثار متبقية بعد شفائه من مرض كورونا ، وفق ما ذكرته سبوتنيك الروسية.

وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، أن “ما نراه الآن هو آثار متبقية”.

ويعد جو بايدن، الذي يناهز عمره 80 عاما، أحد أكبر الرؤساء سنا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وصحة بايدن مصدر اهتمام دائم، خاصة بعدما تعرضه لانتقادات كثيرة في ظل التكرار اللافت للمواقف المحرجة التي يقع فيها إضافة إلى زلات اللسان المتكررة، وفق سبوتنيك.

والعلاقات الروسية الأمريكية متدهورة منذ حرب موسكو ضد كييف قبل أشهر.