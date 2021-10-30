بايدن يطالب بأسواق طاقة تنافسية ومتوازنة في قمة العشرين

الرئيس الصيني دعا إلى الإقرار باللقاحات المصدق عليها من منظمة الصحة العالمية

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أهمية اتصاف أسواق الطاقة بالتنافسية والتوازن حتى يتسنى تعزيز التعافي العالمي من الجائحة بينما يجتمع قادة مجموعة العشرين في روما.

وبحسب وكالة بلومبرج، تحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ عبر رابط فيديو عن التعامل مع جميع لقاحات كوفيد-19 بشكل متساوي، كما دعا إلى الإقرار باللقاحات المصدق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.

فاعليات قمة العشرين

وهاجم بينغ أيضا هؤلاء الذي يعملون على تسييس عمليات تعقب أصول كوفيد-19 وبناء زمرة صغيرة مستندة إلى الإنتماء الإيديولوجي في مجال الابتكار التكنولوجي.

وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمر نفسه في حديثه للمؤتمر عبر الفيديو، إذ اتهم بعض أعضاء مجموعة العشرين بالحمائية بخصوص الإقرار بشهادات التطعيم.

وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نظيره الإيطالي ماريو دراغي على فعل المزيد بخصوص التزامات إيطاليا التمويلية في مجال المناخ في المحادثات الثنائية بينهما.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون مع نظيره الأمريكي لتهدئة التوترات بخصوص صفقة الغواصات مع استراليا.

ولا يزال الخلاف عالقا بين ماكرون وجونسون بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والصيد في المياه الفرنسية.

وسينعقد غدا اجتماع على هامش القمة حول اختناقات سلسلة الإمدادات.

ووافق القادة رسميا على خطة طموحة لتعديل طريقة فرض الدول للضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

ويسابق المفاوضون الزمن للتوصل لاتفاق بخصوص المناخ يتم طرحه خلال قمة كوب26 الحاسمة في جلاسجو.

وتتفق الدول الأعضاء على الحاجة لاستكشاف طرق تعزيز الحوكمة العالمية في مجال الصحة بغرض الاستعداد بشكل أفضل لأي حادث طارئ مستقبلا، بحسب مسؤول في مجموعة العشرين.