بايدن يستعيد الذكريات خلال مشاركته في جنازة الملكة إليزابيث: كنا نتناول الفطائر

استعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكرياته القديمة التي لا تُنسى وذلك خلال مشاركته في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي ستقام اليوم الإثنين بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول.

وتذكر بايدن الذي كان يتحدث خلال حضوره حفل استقبال أقامه له الملك تشارلز الثالث أمس الأحد في قصر باكينجهام، كيف كان يتناول الفطائر الصغيرة مع الملكة إليزابيث، مضيفا أنها كانت “خدومة”.

وفي أعقاب التوقيع على كتاب التعازي، تذكر بايدن أيضا أن الملكة الراحلة كانت تسأله دائما: هل أنت بخير؟ وهل من شيء يمكنني أن أفعله لك؟

وفي السياق ذاته قال بايدن أثناء إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث في قاعة وستمنستر في لندن أمس الأحد إنها كانت تجسد تعبيرا صريحا عن “الكرامة”.

وتابع: “قلوبنا مع العائلة المالكة، إنها خسارة تترك فجوة كبيرة. وفي بعض الأحيان تعتقد أنك لن تتغلب عليها أبدًا. لكن كما أخبرت الملك، ستكون معه في كل خطوة على الطريق كل دقيقة وكل لحظة”.

واليوم الإثنين سُينقل نعش الملكة الراحلة في جنازة رسمية إلى دير ويستمنستر في تمام الساعة 10:44، وستبدأ الجنازة رسميا في تمام الساعة 11:00، على أن يكون هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة المتحدة.

وسيشارك في الجنازة سياسيون بريطانيون ورؤساء وقادة دول من أنحاء العالم في الجنازة.

ثم يُنقل النعش إلى ويلينجتون آرتش، ومنها إلى ويندسور.

وأخيرا يُنقل النعش إلى كنيسة سانت جورج في كنيسة ويندسور، حيث ستقام الصلوات على روح الملكة الراحلة.

جدير بالذكر أن إليزابيث الثانية هي صاحبة أطول فترة حُكم في تاريخ المملكة المتحدة.

وكان مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، قد أعلن من قصر سانت جيمس، السبت قبل الماضي تشارلز ملكا جديدا لبريطانيا.