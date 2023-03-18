بايدن يتهم بوتين بارتكاب جرائم حرب ويبرر قرار اعتقاله من قبل «الجنائية الدولية»

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب، مضيفا أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

دعت المحكمة في وقت سابق من يوم الجمعة للقبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ غزو موسكو لها في 24 فبراير 2022، والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال بايدن في تصريحات صحفية: “من الواضح أنه ارتكب جرائم حرب”، في إشارة إلى بوتين.

وأضاف في إشارة إلى مذكرة الاعتقال “أعتقد أن هذا مبرر”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الولايات المتحدة خلصت بشكل منفصل إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا وإنها تدعم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وأضاف: “ليس هناك شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع بأوكرانيا، وأوضحنا أنه يجب محاسبة المسؤولين… توصل إلى هذا القرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل بناء على الحقائق المعروضة عليه”.