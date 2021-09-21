بايدن يتعهد بتقديم 10 مليارات دولار للقضاء على الجوع في العالم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستلتزم بتقديم 10 مليارات دولار بغرض القضاء على الجوع في بلده وفي جميع أنحاء العالم.

القضاء على الجوع في العالم

وأكد بايدن أن واحدًا من بين كل ثلاثة أشخاص لم يجدوا طعامًا كافيًا، العام الماضي، وأن الولايات المتحددة ملتزمة بحشد الشركاء من أجل التصدي لمشكلة سوء التغذية.

وتابع: “لتحقيق هذا الهدف، تعلن الولايات المتحدة التزامها بتقديم 10 مليارات دولار بغرض القضاء على الجوع والاستثمار في الأنظمة الغذائية في الداخل والخارج”.

ولم يقدم بايدن تفاصيل بشأن البرنامج. واستضافت الأمم المتحدة، الخميس، قمة الأنظمة الغذائية التي تقول إنها سوف تُحدث تحولات جذرية في أنظمة الغذاء.

وفي يوليو الماضي، قال برنامج الغذاء، التابع للأمم المتحدة، إن انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 74%، العام الحالي؛ بسبب التغير المناخي وجائحة فيروس كورونا.