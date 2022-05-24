بايدن ومودي يناقشان جهود كبح جماح ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة

تطرق لقاء ضم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جهود كبح جماح الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان عقب الاجتماع الثنائي في طوكيو الثلاثاء إن بايدن أدان حرب روسيا غير العادلة ضد أوكرانيا، دون أن يشر إلى عما إذا كان مودي شاركه هذه الموقف.

وتعرضت الهند لانتقادات بسبب رفضها عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن طريق مواصلة شراء النفط الروسي بسعر منخفض ولأن مودي لم يوجه إدانة صريحة للعدوان الروسي.

ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة

ونص بيان البيت الأبيض على أن ” القادة التزموا بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية وناقشا التعاون بخصوص إدارة العراقيل الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، خصوصا ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لحماية مواطنيها والعالم.”

والتقى القادة سويا مدة تصل إلى 30 دقيقة على هامش اجتماع تحالف “الكويد” الذي يضم الولايات المتحدة واليابان واستراليا. وتحدثا سويا آخر مرة في أبريل الماضي.

ودأب المسئولون الأمريكيون طيلة أشهر على توجيه تحذيرات إلى أية دولة تقدم مساعدات إلى روسيا في حربها في أوكرانيا. لكن البيت الأبيض لم يوجه اتهامات للهند بتقديم مساعدات لروسيا، وهو ذات ما فعله اليوم الثلاثاء.

وتسبب الحظر الذي فرضته الهند على القمح في رفع أسعار الغذاء مما فاقم نقصا عالميا في الغذاء ناجم عن الحرب في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض مرارا وتكرارا أنه ليس من مصلحة الهند مواصلة الاعتماد على النفط الروسي، لكنها أكدت أيضا على أن الولايات المتحدة لا تعتبر أن إقبال دول أخرى على شرائه يشكل خرقا للعقوبات الأمريكية.

وتطرق القادة أيضا إلى طرق تسريع وتيرة تنفيذ التحول إلى الطاقة النظيفة.