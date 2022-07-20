بايدن: كبرت ومعي السرطان.. والبيت الأبيض: تم علاجه منه قبل توليه الرئاسة

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن ، الأربعاء، أنه كبر ومعه السرطان ، بحسب سبوتنيك الروسية، قبل أن تنقل عن البيت الأبيض توضيحا بأنه أصيب قبل توليه الرئاسة من سرطان الجلد.

ووفق ما نقلته”سبوتنيك” الروسية عن صحيفة “نيويورك بوست”، قال بايدن خلال كلمة بمناسبة التغير المناخي “كبرت وأنا معي السرطان”، موجها أصابع الاتهام إلى انبعاثات مصافي النفط التي كانت بالقرب من منزل طفولته في كلايمونت بولاية ديلاوير.

وتابع بايدن “لهذا أنا والكثير من الأشخاص، كبرنا ومعنا السرطان، ولماذا كانت ديلاوير لفترة طويلة بها أعلى معدلات السرطان في الأمة”.

غير أن البيت الأبيض سارع بالنفي، ليؤكد أن بايدن كان يعاني من سرطان الجلد، وأنه تلقى العلاج قبل الوصول إلى الرئاسة.

وقالت الصحيفة إنه ليس من الواضح لماذا استخدم بايدن صيغة المضارع في وصف إصابته بالسرطان.

وجو بايدن، الذي يبلغ 79 عاما، هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ما يجعل صحته مصدر اهتمام خاص.