بايدن: سيكون هناك رد إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيمياوية في أوكرانيا

عمليات روسيا في أوكرانيا أدت إلى تقويض السلام في أوروبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه سيكون هناك رد إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيمياوية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لم يهدد الرئيس الصيني، داعيا أياه إلى التعاون مع الغرب بدلا من روسيا.

وأضاف بايدن خلال تصريحاته على هامش اجتماع حلف الناتو: “لم أهدد الرئيس الصيني، لكنني تحدثت بصراحة معه حول تبعات تقديم مساعدة لروسيا، وقلت له إن مستقبل اقتصاد بلاده مع الغرب وليس مع روسيا”.

وأفاد بيان صادر عن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الخميس، بأن هجوم روسيا على أوكرانيا هو أخطر تهديد للأمن الأوروبي منذ عقود، معلنا نشر المزيد من الطائرات القتالية في شرق أوروبا، وأن رفع قدرة الحلف القتالية ستستمر في شرق أوروبا.

البيان الذي تلاه أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، قال إن عمليات روسيا في أوكرانيا أدت إلى تقويض السلام في أوروبا، مشيراً بالقول: سنزود أوكرانيا بالمعدات القتالية وأخرى للتعامل مع أي هجمات كيميائية، وأضاف أن أي استخدام روسي للأسلحة المحرمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

كما أعلن الموافقة على 4 كتائب عسكرية جديدة ليصبح لدى الحلف 8 مجموعات قتالية، مؤكداً أن دول الحلف قررت زيادة الإنفاق على الدفاع.

أمين عام الحلف أكد بالقول إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصعيدي وغير مسؤول ومزعزع للاستقرار.