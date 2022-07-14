بايدن : سنستخدم القوة ضد إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووى

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ، أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية.

,أضاف بايدن في مقابلة إعلامية مع قناة عبرية، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول علي سلاح نووي، مضيفا أن الشيء الوحيد الأسوأ من تواجد دولة إيران هو امتلاك إيران للأسلحة نووية.

على صعيد متصل، انتقد بايدن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخروجه من الاتفاق مع إيران المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف بايدن أن إعادة واشنطن إلى المفاوضات من شأنه أن يضيق الأفق لدي إيران في ظل اقترابها من الحصول على أسلحة نووية أكثر مما كانت عليه من قبل.

جدير بالذكر أن، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان،صرح في السابق عن رغبته في التوصل إلى اتفاق نووي دائم ومستقر مع الولايات المتحدة.

وكثّف الرئيس الأمربكي، بايدن، الخميس، غداة وصوله إلى إسرائيل، مباحثاته مع القادة الإسرائيليين، وبحث معهم الملفات الساخنة، كما تم التوقيع على “إعلان القدس” الذي رسّخ التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

واجتمع بايدن في اليوم الثاني لوصوله إلى إسرائيل، برئيس حكومة تصريف الأعمال لابيد، وانتهى اللقاء بتوقيع الطرفين على “الإعلان الأمريكي ـ الإسرائيلي”.