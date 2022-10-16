بايدن: الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية كانت خطأ

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لم يكن الشخص الوحيد الذي كان يرى أن الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، والتي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه، خطأ، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف في ولاية أوريجون “لم أكن الوحيد الذي كان يرى أنها كانت خطأ”.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على مشاكل تراس وعندما سئل عن قوة الدولار قال بايدن “لست قلقا بشأن قوة الدولار. أنا قلق بشأن بقية العالم”.

وقال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، في وقت سابق يوم السبت إنه ستتم زيادة بعض الضرائب، كما أن هناك ضرورة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالإنفاق، موضحا أن تراس ارتكبت أخطاء مع محاولتها الاحتفاظ بمنصبها الذي تولته قبل ما يزيد قليلا عن شهر.

وفي محاولة لتهدئة الأسواق المالية، أقالت تراس وزير المالية كواسي كوارتنج وألغت بنودا من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل.

وقالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، إن حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس “لا تزال في خطر”، على الرغم من إقالتها وزير الخزانة، كواسي كوارتنج، وتراجعها عن الكثير من الأمور في الميزانية “المصغرة” التي حددت استراتيجيتها الاقتصادية.

ويضيف أن نواب حزب المحافظين لا يزالون غير مقتنعين بأنها فعلت ما يكفي، وأن بعض أعضاء البرلمان يخططون للإطاحة بها.

ويشير إلى أنهم إذا نجحوا في ذلك، فإن ذلك يعني أن من سيشغل المنصب سيكون خامس رئيس وزراء من حزب المحافظين في غضون ست سنوات والثاني دون تفويض مباشر من الناخبين.