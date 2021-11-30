بايدن: ارتفاع حركة الاستهلاك مع اقتراب الأعياد.. وتحسن في أزمة الإمدادات بأمريكا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن وممثلون عن شركات البيع بالتجزئة أن مشاكل الإمدادات التي تعاني منها منذ الصيف بدأت بالتحسن، وأن حركة الاستهلاك تسجل ارتفاعا مع اقتراب موسم الأعياد.

وبحسب روسيا اليوم قال بايدن في تصريح أدلى به في البيت الأبيض إن البلاد سجلت “تقدما” في مجال الخدمات اللوجستية، مؤكدا حدوث انخفاض “بأكثر من 40%” في نوفمبر في عدد الحاويات التي تنتظر على أرصفة الموانئ لأكثر من ثمانية أيام لتفريغها.

بدورها قالت ميغ هام، رئيسة سلسلة “فود لاين” لمتاجر السوبرماركت، وقد وقفت بجانب الرئيس بايدن، إنّ “لدينا ما يكفي من البضائع لملء الرفوف”.

من جهته قال دوغ ماكميلون، رئيس شركة التوزيع العملاقة “وولمارت” إنّ هناك “الكثير من التقدّم” في تسليم المنتجات، منوّهاً بالمبادرات التي أطلقها البيت الأبيض لتسريع أنشطة الموانئ على وجه الخصوص. وأضاف خلال مؤتمر عبر الفيديو: “نعتقد أننا سنحظى بموسم عطلات رائع”.

وبحسب شركة ماستركارد للدفع بالبطاقات المصرفية فقد سجّلت المبيعات في “الجمعة السوداء”، يوم التنزيلات الشهير في الولايات المتحدة، قفزة بنسبة 30%، بالمقارنة مع اليوم نفسه قبل عام.

وتسببت جائحة كوفيد-19 باضطرابات في سلسلة التوريد العالمية ومن ثم بتأخير وصول البضائع والسلع إلى الولايات المتّحدة، ممّا أدّى إلى ارتفاع في الأسعار.

وأثارت هذه المشكلة قلقا مع اقتراب حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، بعدما توقع خبراء حصول نقص في البضائع خلال هذه الفترة التي تشهد عادة إقبالا كبيرا على الاستهلاك.