بايدن: أشكر الرئيس السيسي على جهده وقيادته لدعم حل أزمة غزة

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهده وقيادته لدعم حل الأزمة بغزة. وأعرب بايدن – في كلمة له مساء اليوم الجمعة – عن أمله أن يتم إطلاق سراح ما تبقى من الرهائن الأمريكيين، مؤكدا أن تنفيذ الهدنة في غزة استغرق عملا دبلوماسيا شاقا.

وأوضح الرئيس الامريكي أن الهدنة فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة ، لافتا إلى أن أكثر من 200 شاحنة وقود دخلت إلى غزة عبر الحدود مع مصر.

وأشار بايدن إلى أن دخول شاحنات المساعدات لغزة ضروري للمستشفيات والمدنيين، مؤكدا أنه يجب العمل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة.واختتم كلمته قائلا “يجب إنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط”.