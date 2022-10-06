بايدن: أشعر بخيبة أمل إزاء قرار أوبك+ ولم أندم على زيارة السعودية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يشعر بخيبة الأمل إزاء قرار أوبك+ المفاجئ بخفض إنتاج النفط، لكنه ليس نادما على زيارة المملكة العربية السعودية منذ ثلاثة أشهر، لأنها لم تتناول النفط.

وأشار بايدن إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص طريقة الرد على تحرك “أوبك+” الأخير، مضيفا أن واشنطن تدرس بدائل للحفاظ على استقرار أسعار النفط بعد قرار “أوبك+” خفض إنتاج الخام.

وقال كبير مستشاري بايدن بخصوص الطاقة آموس هوتشستاين إن حجم الخفض في إنتاج النفط الذي أقرته “أوبك+” الأسبوع الجاري فاق التوقعات.

أمريكا تدين قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط

وأعلنت منظمة “أوبك+” الأربعاء خططا لخفض الإنتاج بنحو 2 مليون برميل، لكن الخفض الفعلي سيكون أصغر حجما لأن العديد من الدول الأعضاء في المنظمة ينتجون نفطا يقل عن حصصهم.

وقال هوتشستاين إنه لا يدري عما إذا كان البيت الأبيض سيرد على قرار “أوبك+” بدعم تشريع يسمح للولايات المتحدة بمقاضاة المنظمة بتهمة التلاعب بالأسواق أو اتخاذ إجراءات أخرى أكثر جراءة.

وقال هوتشستاين في حديث إلى تليفزيون بلومبرج إنه سيتم اتخاذ زمرة من الخطوات مع القطاع الخاص في الولايات المتحدة ومع الحلفاء، وسيتم التحدث إلى الكونجرس بخصوص الأدوات المطلوبة.

وتتداول العقود الآجلة لخام غيرب تكساس الوسيط قرب 88 دولار للبرميل الخميس بعد أن قفزت بنسبة 10% على مدار الجلسات الثلاث السابقة.

استدعى تحرك “الأوبك+” الأخير إدانة سريعة من البيت الأبيض. وكان الرئيس بايدن يأمل في زيادة الإنتاج بغرض التخفيف من حدة التضخم المدعوم من ارتفاع أسعار الطاقة في بلاده، وتحسين فرص فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.