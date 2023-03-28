بايدن: أزمة البنوك لم تنته بعد ونبذل أقصى ما نستطيع للتغلب عليها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إنه قد بذل أقصى ما يستطيع للتغلب على الأزمة المصرفية في البلاد بمشاركة السلطات المعنية لكنها ” لم تنته بعد”.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن إخفاق مصرف سيليكون فالي بنك وبعده بنك سجنتشر بنك قد أدى إلى تبديد ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي و تعظيم خسائر أسهم البنوك وتأجيج مخاوف اندلاع أزمة مالية.

وتم إبرام اتفاق لإنقاذ بنك البنك السويسري كريدي سويس الأسبوع الماضي وبيع أصول سيليكون فالي بنك إلى فيرست سيتزن بنكشيرز الأسبوع الجاري، مما ساعد على استعادة بعض الهدوء إلى الأسواق، لكن المستثمرين يظلون متوجسين من حدوث المزيد من الاضطرابات في النظام المالي.