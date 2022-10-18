«باى سكاى» تعتزم إتاحة خدمة الاستثمار فى الذهب حتى 8 جرامات

تعتزم شركة باى سكاى المتخصصة فى حلول التكنولوجيا المالية والدفع الإلكترونى، إتاحة الاستثمار فى الذهب بداية من جرام واحد وحتى 8 جرامات عبر منصتها «يلا سوبر آب»، فى إطار تنويع محفظة خدماتها.

قال الدكتور وليد صادق، المؤسس والعضو المنتدب للشركة، إن أوقية الذهب التى سيختارها العميل سيتم إرفاقها بالدمغة الرسمية المقررة، فضلًا عن تغليفها بشكل محكم تجنبًا لتعرضها للتلف وتوصيلها للعميل، فضلًا عن إتاحة صورة رخصة مزاولة الخدمة أمام الجمهور فى التطبيق.

وأوضح «صادق» فى تصريحات لـ«المال» أن شركته عقدت اتفاقات مع موردين للذهب، تمهيداً لإتاحة الخدمة قبل نهاية الشهر الحالى.

فى سياق متصل، أضاف أن «باى سكاى» تعتزم طرح تطبيق «يلا سوبر آب» وبطاقة «يلا كارت» فى السوق الإماراتية خلال نوفمبر المقبل، بعد انتهائها من تنفيذ منظومة الربط مع مقدمى الخدمة، وإجراء مرحلة الاختبارات الفنية، لافتًا إلى أن الشركة لديها ما يقرب من 2000 تاجر هناك.

وعلى صعيد آخر، كشف «صادق» عن انتهاء الشركة من استخراج كل الموافقات الرسمية لإطلاق نشاطها رسميًّا فى السوق السعودية خلال الربع الأول من 2023، ضمن خطتها الطموح لاختراق أسواق جديدة بالمنطقة.

وأوضح أن الشركة تدرس حاليًا تقديم خدمات خاصة بتحويلات المصريين بالخارج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، منوهًا بأن «باى سكاى» نجحت فى توقيع اتفاقيات مع بنوك فى السوقين تمهيدًا لبدء تشغيل الخدمة.

وكشف أن «باى سكاى» تتفاوض حاليًا مع مجموعة من المستثمرين الدوليين للدخول فى جولة تمويلية تعتزم توجيهها للتوسع فى أسواق السعودية وباكستان، ودعم خدمات الشركة، على أن يتم إغلاقها بنهاية مارس المقبل .

وتابع قائلًا: حصلنا على ترخيص مزاولة الخدمة، ونجحنا فى تأسيس مقر للشركة داخل باكستان، تمهيدًا لبدء تقديمها خلال أول 3 أشهر من العام المقبل.

وأضاف أن «paysky» قامت بإضافة خدمة جديدة لمحفظة الشركة، تتمثل فى إتاحة دفع أقساط وحدات الإسكان الاجتماعى للعملاء، وكذلك سداد المصروفات التعليمية للمدارس الحكومية .

يذكر أن «باى سكاى» تأسست عام 2017، وأطلقت فى فبراير الماضى تطبيقها «يلا سوبر آب»، بالتعاون مع هيئة البريد، وهو عبارة عن منصة رقمية متكاملة تقدم مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية منها «يلا فلوس»، التى تتيح للعملاء دفع وتحويل واستلام وادخار واستثمار الأموال.

كما تقدم «باى سكاى» خدمة yalla bills التى توفر الاستعلام ودفع الفواتير، و«يلا مول» وهى منصة تجارة إلكترونية كاملة، فضلًا عن yalla insurance لشراء وسداد قيمة أقساط وثائق التأمين، والبريد الرقمى الذى يوفر كل خدمات البريد المميكنة.