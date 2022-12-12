«باى سكاى» تسجل 2 مليار جنيه إيرادات من تطبيق «يلا سوبر آب»

جمعت شركة باى سكاى لحلول المدفوعات والتكنولوجيا المالية إيرادات بقيمة 2 مليار جنيه من تطبيق «يلا سوبر آب» خلال 6 أِشهر فقط، بإجمالى عدد عملاء يصل لنحو مليون، منذ إطلاقه فى فبراير الماضي.

قال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إنها تتفاوض مع مجموعة مستثمرين دوليين للحصول على تمويلات بقيمة 50 مليون دولار، تعتزم توظيفها فى تنفيذ الخطط التوسعية للشركة خلال العام القادم، إذ تخطط لاختراق السوق السعودية فى الربع الأول 2023، مستهدفة تسهيل عمليات تحويل الأموال بشكل لحظي، وبتكلفة منخفضة لنحو 3 ملايين من المصريين المقيمين بالمملكة.

وأوضح “صادق” فى تصريحات لـ”المال” أن “باى سكاي” نجحت بالفعل فى الحصول على تراخيص مزاولة الخدمة فى السعودية، وأسست مقرا لها بداخل الدولة، تمهيدًا لبدء تقديمها خلال أول 3 أشهر من العام المقبل، لافتا إلى أن الشركة تستهدف أيضًا للتوسع فى باكستان، بعد السعودية، ومن ثم دخول أسواق جديدة فى باقى المنطقة.

وقدر حجم استثمارات الشركة فى مصر بنحو 32 مليون دولار منذ بداية تأسيسها فى عام 2017 وحتى الآن.

يذكر أن الشركة أطلقت تطبيق “يلا سوبر آب” بالتعاون مع هيئة البريد المصري، وهو عبارة عن منصة رقمية متكاملة تقدم مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية على غرار دفع الفواتبر والتسوق الإلكتروني، إلى جانب خدمات للمؤسسات والتجار، ويضم مجموعة من التطبيقات الأخري، منها “يلا فلوس” التى تتيح للعملاء دفع وتحويل وادخار واستثمار الأموال.

كما تتفاوض الشركة على استثمارات بقيمة 50 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023.

ورأى “صادق” أن الفترة الحالية تتميز بوجود شباب أكثر وعياً بوسائل الدفع الإلكتروني، وعلى دراية أكبر بقضية الشمول المالي، بجانب أن هناك حوالى %50 من الأفراد لا يتمتعون بحسابات بنكية تتم من خلالها التعاملات، كل ذلك ساهم فى تعزيز تواجد الشركات الناشئة فى السوق، وتحديداً بمجال التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن المنطقة العربية بأكملها تمثل أرضاً خصبة لتفعيل ونشر تطبيقات التكنولوجيا المالية.

وتابع على هامش فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط لرواد الأعمال تحت سن الـ 30 عاماً، والتى أقيمت فى مدينة الجونة خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم فى الفترة الحالية وغيرها من العوامل مثل زيادة الاعتماد على الهواتف الذكية واستخدام الإنترنت فى مصر والمنطقة ساهمت بشكل كبيرة فى زيادة التعامل مع التطبيقات المالية، إذ خلقت حاجة ملحة إلى تحويل الأموال، سواء من الخارج أو حتى من الداخل بشكل لحظي، إضافة إلى الاستفادة الكبيرة من خدمات حلول الدفع الإلكترونى المتعددة التى توفر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف.

وحول أبرز التحديات المواجهة للشركات الناشئة فى مصر، أفاد بأن هناك فجوة كبيرة بين عدد الخريجين كل عام، وتأهيلهم، إذ أن معظمهم غير مؤهلين بدرجة كافية للعمل بالسوق، الأمر الذى يخلق ضرورة ملحة لإطلاق مبادرات عدة فى قطاعات مختلفة، يكون هدفها الأساسى دعم طلاب الجامعات والمراحل العمرية المختلفة.