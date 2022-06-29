«باى سكاى» تستهدف ترتيب جولة تمويلية بقيمة 50 مليون دولار

تستهدف شركة «باى سكاى» لحلول التكنولوجيا المالية والمطورة لتطبيق يلا سوبر آب ترتيب جولة تمويلية خلال سبتمبر المقبل بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار.

وقال وليد صادق المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إن «باى سكاى» تعتزم توظيف حصيلة الجولة التمويلية فى التوسع بأسواق جديدة بمنطقة الشرق الأوسط مثل السعودية وذلك بعد إطلاق نشاطها رسميا بالإمارات خلال الربع الثالث من العام الجارى من خلال تطبيق «يلا سوبر آب» بالشراكة مع إحدى المؤسسات المالية الكبرى التى من المقرر الكشف عنها قريبا وذلك بعد حصولها على كافة التراخيص اللازمة.

وأوضح صادق على هامش المؤتمر الصحفى الذى نظمته الشركة أمس الثلاثاء أنها تخطط لاجتذاب 250 ألف مستخدم خلال أول عام من التواجد بالإمارات، مرجعا السبب وراء اختيارها كأول محطة للتوسع الخارجى بعد مصر إلى استعداد السوق هناك للتحول الرقمى وتطلع المواطن للحصول على خدمة رقمية مع وجود صعوبة فى التعامل مع المستندات الورقية خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل، ألمح إلى أن تطبيق «يلا سوبر آب» هو عبارة عن منصة رقمية متكاملة تقدم 10 أنواع من الخدمات المالية والغير مالية حتى الآن منها «يلا فلوس» التى تتيح للعملاء خدمة دفع وتحويل واستلام وإدخار واستثمار الأموال، بالإضافة إلى خدمة «يلا بيلز» yalla bills والتى تتيح خدمة استعلام ودفع الفواتير، «ويلا مول» وهى عبارة عن منصة تجارة إلكترونية كاملة، فضلا عن خدمة «يلا إنشورانس» yalla insurance التى تتيح خدمة شراءوسداد قيمة أقساط وثائق التأمين، والبريد الرقمى الذى يقدم كافة خدمات البريد المميكنة.

وأكد أن «باى سكاى» ساهمت خلال السنوات الماضية فى تزويد عدد من البنوك المركزية فى أفريقيا والمنطقة بمنظومات الدفع الإلكترونى الموحدة مثل ليببا والسودان وبتسوانا وأوغندا، مشيرا إلى أن الشركة بصدد إضافة منتج جديد لادخار اموال العملاء عبر تطبيق «يلا سوبر آب» بعد عطلة عيد الأضحى بالشراكة مع هيئة البريد المصرى.

على صعيد آخر، كشف عن نجاح تطبيق «يلا سوبر آب» خلال أول 100 يوم من انطلاقه مع هيئة البريد فى فبراير الماضى فى جذب 800 ألف عميل نفذوا 500 ألف معاملة بقيمة 500 مليون جنيه، مقدرا إجمالى عدد تنزيلات التطبيق على متجرى جوجل بلاى وآب ستور حتى الآن بنحو 900 ألف عملية تحميل.

يشار إلى أن شركة باى سكاى تأسست فى عام 2017، وتبحث فرص الاستحواذ على 3 كيانات محلية خلال المرحلة المقبلة تعمل فى أنشطة مكملة لحلول التكنولوجيا المالية.