«باى سكاى» تدرس تمكين كباتن «كريم» من فتح حسابات ادخارية لصيانة السيارات

تدرس شركة باى سكاى لحلول المدفوعات الإلكترونية تمكين كباتن «كريم» لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول من فتح حسابات ادخارية لهم عبر منصتها الإلكترونية «يلا سوبر آب»، وذلك فى إطار تعزيز سبل التعاون بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

قال وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذى لـ«باى سكاى»، إن الخدمة الجديدة تأتى تحت مسمى «save now pay later»، وتستهدف تعزيز الملاءة المالية لسائقى منصة «كريم»، عبر استقطاع جزء من أرباح الرحلات شهريًا من خلال تطبيق «يلا سوبر آب» وتوظيفها لاحقًا فى أعمال الصيانة الدورية أو شراء قطع غيار السيارة، مثل تغيير الإطارات عبر التعاون مع شركاء العمل، فى ظل ارتفاع تكلفة الائتمان من البنوك .

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركتان أمس الأحد للإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة بينهما.

وأوضح «صادق» أن «باى سكاي» تستهدف مضاعفة عدد مستخدمى وحجم عمليات منصة «يلا سوبر آب» خلال العام الثانى من عملها بالسوق المحلية، ليصل إلى 3 ملايين عميل، ينفذون 14 مليون عملية، بحجم يقدر بنحو 14 مليار جنيه .

على صعيد آخر، كشف «صادق» عن دراسة الشركة حاليًا القواعد المنظمة لتراخيص عمل المصارف الرقمية والصادرة عن البنك المركزى منذ أيام لتحديد موقفها النهائى منها سواء بالمنافسة عليها من عدمه.

وبحسب بيان المركزي، تتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه، مع تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وإستراتيجيات الأمن السيبرانى.

من جانبه، قال وائل إبراهيم، مدير عام شركة كريم مصر إن «20 – %25» من تكلفة الرحلات المنفذة على منصة كريم تدفع باستخدام البطاقات البنكية، مبينا أن التعاون مع «باى سكاي» يتضمن إتاحة كروت يلا سوبر آب للكابتن الذين سيتمكنون أيضًا من سداد نسب العمولة عن الرحلات المستحقة المنفذة، ومن المقرر تعميم الخدمة الجديدة خلال أغسطس المقبل .

ولفت محمد شبل، مدير قسم العمليات فى شركة كريم مصر، إلى أن %30 من أرباح كابتن الشركة يتم إنفاقها على تموين السيارة بالوقود، ومن ثم يبحث السائق دائمًا على سيولة نقدية، مشيرًا إلى أن التعاون مع «باى سكاي» يرتكز على إدارة النفقات والمصروفات الخاصة بهم.

يذكر أن «يلا» منصة رقمية متكاملة أطلقتها باى سكاى فى فبراير 2022 بالشراكة مع هيئة البريد، وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، مثل إرسال واستلام الأموال، والادخار والاستثمار، والدفع عبر الإنترنت، وفى المتاجر، إضافة إلى الخدمات غير المالية، مثل طلب الاحتياجات اليومية والأدوية والعديد من العروض والخصومات.