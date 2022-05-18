باول: الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديد السياسة النقدية

أعلن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء، أنّ البنك المركزي الأمريكي “سيواصل الدفع” باتجاه تشديد السياسة النقدية حتى يصبح واضحاً أن التضخم يتراجع.

قال باول في ندوة نظمتها صحيفة “وول ستريت جورنال”: “ما نحتاج إلى أن نراه هو أن ينخفض التضخم بطريقة واضحة ومقنعة، ونحن سنواصل الدفع حتى نرى ذلك”.

“إذا لم نرَ ذلك فإننا سيتعين علينا أن ننظر في التحرك بشكل أكثر قوة” لتشديد الأوضاع المالية، حسب ما قاله باول.

وأضاف باول أنه بينما يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة، فإنه سيعكف على تقييم البيانات في كل اجتماع على حدة لمعرفة كيف يسير الاقتصاد والتضخم.

ويبلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة حالياً أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الذي يستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في الأسبوع قبل الماضي، وأشار رئيس “المركزي الأمريكي” جيروم باول إلى استمرار الرفع بتلك الوتيرة في الاجتماعات المقرر عقدها في يونيو ويوليو للحد من التضخم، واستبعد زيادة أكبر بمقدار 75 نقطة أساس.