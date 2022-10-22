«باوداو 1-21».. الصين تعلن اكتشاف أول حقل غاز في مياهها العميقة

أماطت المجموعة الصينية للنفط البحري (كنوك) اللثام، عن اكتشافها أول حقل غاز عميق في المياه الصينية العميقة، وهو حقل باوداو 1-21، الذي يقع في المياه الجنوبية الشرقية لجزيرة هاينان، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويحتوي الحقل على احتياطيات جيولوجية مؤكدة تزيد عن 50 مليار متر مكعب من الغاز. ويعكس حقل باوداو، تحقيق الصين لاختراقات كبيرة في تقنيات التنقيب في المياه العميقة.

وفي مجال التنقيب عن النفط والغاز في البحر، تصنف المياه التي يزيد عمقها على 300 متر بأنها مياه عميقة.

كما تصنّف الآبار التي يزيد عمقها عن 3500 متر بأنها آبار عميقة.

ويقع حقل الغاز باوداو 1-21 المكتشف حديثا في المياه العميقة شرق جنوبي جزيرة هاينان، والتي يزيد عمقها عن 1500 متر، في حين تجاوز عمق الحفر 5000 متر.