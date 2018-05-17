بان أفريكان تستهدف تخليط منتجات جاز بروم محليًا

■ حاتم الملا: نخطط للاستحواذ على %5 حصة سوقية بحلول 2020المال - خاص تبحث شركة بان أفريكان للزيوت، وكلاء منتجات جاز بروم الروسية، مدى فرص تخليط وتعبئة زيوت «جاز بروم نفت» و«جى إنيرجي» مع عدد من المصانع المتخصصة فى إنتاج الزيوت خلال الفترة المقبلة.أكد حاتم ال

■ حاتم الملا: نخطط للاستحواذ على %5 حصة سوقية بحلول 2020





المال – خاص



تبحث شركة بان أفريكان للزيوت، وكلاء منتجات جاز بروم الروسية، مدى فرص تخليط وتعبئة زيوت «جاز بروم نفت» و«جى إنيرجي» مع عدد من المصانع المتخصصة فى إنتاج الزيوت خلال الفترة المقبلة.

أكد حاتم الملا، نائب الرئيس التنفيذى للشركة فى حواره مع «المال»؛ أن خطة بان أفريكان تعتمد على إدخال مكونات محلية الصنع بمختلف منتجاتها، بغرض تعزيز الفرص التنافسية والاستحواذ على حصة سوقية قدرها %5 بحلول 2020.

أوضح أن الشركة تجرى مفاوضات حالية مع الشركة الروسية، ومصانع محلية لتحديد الكميات الموردة من مدخلات الإنتاج؛ كاشفا عن مستهدفات شركته ببدء مشروع تخليط منتجاتها خلال الربع اﻷخير من 2018.

تابع أن الخطط الإنتاجية تعتمد على تغطية السوق المحلية فى المرحلة اﻷولى على أن يتبعها التوسع بتصدير منتجات الزيوت للأسواق المجاورة، التى تخضع للاتفاقات الدولية، منها «الكوميسا وأغادير»؛ للاستفادة من حافز الإعفاءات الجمركية الممنوحة على المنتجات.

أشار إلى أن الشركة تمكنت من زيادة حجم مبيعاتها بنسبة %100، خلال الربع اﻷول؛ بفضل الحملات التسويقية والعروض الترويجية على مختلف المنتجات، والتعاقدات التى أبرمت مع العديد من مراكز الصيانة، والمصانع، والشركات العاملة فى مجال التشييد والبناء.

توقع الملا؛ أن تشهد مبيعات زيوت السيارات، بمختلف أنواعها نفس معدلات 2017، فى ظل التحديات التى واجهها السوق ممثلة فى انخفاض الطلب سواء على الزيوت والسيارات، وتراجع معدلات نمو بعض القطاعات من أبرزها السياحة.

أكد أحمد حسونة، مدير قسم التطوير بالشركة، أن حجم الطلب على سوق الزيوت يشهد تراجعًا بنسبة %30 بمتوسط بيع 350 ألف طن سنويا مقارنة 500 ألف طن خلال 2016؛ لأسباب تتعلق بارتفاع اﻷسعار، وزيادة معدلات التضخم، وامتداد المدة الزمنية لإتمام دورات تغيير زيوت المركبات من جانب المستهلكين.

أوضح أن الشركة قررت تخليط وتعبئة منتجاتها محليا، بهدف زيادة حجم الفرص التنافسية لها، والاستحوذ على حصة سوقية، بين 4 و%5؛ مشيرًا إلى أن الخطط الإنتاجية تسير فى اتجاه تخليط 5 آلاف طن من الزيوت خلال العام اﻷول.

أضاف أن الشركة تعمل على تطبيق المواصفات العالمية فى مشروع تخليط وتعبئة الزيوت، من خلال تخفيض نسب مكونات «الكبريت» بمختلف أنواعها؛ بهدف تقليل معدل الاحتراق، وتخفيض الانبعاثات.

فى سياق آخر، أشار إلى أن الشركة حققت خطتها المستهدفة من المبيعات بواقع 600 طن شهريا؛ وذلك بفضل إطلاق الحملات التسويقية بالتعاون مع شبكة الموزعين بمختلف اﻷقاليم، موضحا أنه من المرتقب اعتماد 5 موزعين جدد لتغطية معظم أنحاء الأقاليم الجغرافية خلال 2018.

يشار إلى أن شركة بان أفريكان-وكلاء منتجات شركة جاز بروم الروسية، التى تعد من أكبر شركات الطاقة فى العالم، التى تمتلك أرصدة تقدر %17 من احتياطى الغاز الطبيعى بالعالم، والعاملة فى مجال صناعة الزيوت لمدة تصل إلى 10 أعوام.

تعتبر إحدى مجموعات جى بى غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداى، ومازدا، وجيلى، وشيرى، التى تمكنت من بيع 3716 سيارة «ملاكي» خلال يناير وفبراير الماضيين، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».