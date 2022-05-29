«باندويت» تطلق نظام VeriSafe في السوق المصرية للحد من المخاطر الكهربائية

أعلنت شركة باندويت العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات عن طرح عدد من المنتجات والحلول في الأسواق العالمية بصفة عامة والسوق المصرية على وجه الخصوص من خلال الممثل الحصري لها في مصر، وهي شركة ترايدنت تكنولوجي سيرفسز (Trident) المتخصصة في مجال البنية التحتية التكنولوجية للمنشآت الصناعية من خلال طرحها لنظام VeriSafe المُقدم من شركة باندويت والخاص بالحد من المخاطر الكهربائية عن طريق التحقق من خلو لوحة التحكم من الفولتات الزائدة.



مقارنة بأدوات الاختبار المحمولة التقليدية، يمكن لمشغلي المصانع وبناة الآلات التحقق من أمان اللوحات كهربائيًا بشكل أسرع ، حيث يضمن VeriSafe 2.0 تلقائيًا اتباع عملية الاختبار بأكملها لكل اختبار فردي.



وبضغطة زر تقريبًا ، يمكنك تحقيق الأمان و قد تم اختباره في كل من التطبيقات ثلاثية الطور والمرحلة الأولى من نطاق الجهد الممتد اللحظى حتى 1000 فولت وذلك لتطبيقات التيار المتردد والتيار المستمر.



يستخدم التصميم الآمن مؤشرات نشطة تتوافق مع وظائف السلامة SIL 3 (IEC 61508-1). وفقًا لـ NEC ، المحددة في NFPA 70E ، يجب ضمان بيئة آمنة كهربائيًا قبل العمل مع التركيبات الكهربائية ، ويتم تحديد إجراء القياس بدقة.



يعد VeriSafe 2.0 مثاليًا لتطبيقات 480 / 600V CAT IV بما في ذلك الوصول إلى الخدمة الخارجية وجميع معدات توزيع الطاقة بما في ذلك محولات التردد ومفاتيح فصل المحرك عن بُعد.



يعزز VeriSafe من حماية المنطقة الكهربائية بالكامل. كما يمكن دمج وحدة العزل بسهولة في أنظمة التحكم عبر العناصر الموصلة (SIL 3). بالإضافة إلى ذلك ، هناك وحدة لتحديد المشكلات لحظيا وتقديم تقارير الأداء. وبالتالي ، يمكن تسجيل نتائج الاختبار باستخدام الطوابع الزمنية أو سجلات البيانات ، أو يمكن أيضًا استخدامها لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بُعد ، ومراقبة حالة خطوط المستشعر وعمر البطارية أو تطور درجة الحرارة. ومن خلال برتوكولات اتصال EtherNet / IP و Modbus TCP ، كما يمكن دمج VeriSafe 2.0 بسهولة في أنظمة Scada ، أو يمكن استخدام خادم الويب المتكامل.



يمكن تركيب نظام الاختبار بسهولة في الهياكل الفوقية المتوافقة كهرومغناطيسيًا. وتبذل شركة باندويت قصارى جهدها لتجنب المخاطر في مجموعة المفاتيح الكهربائية فيما يتعلق بالأفراد والإنتاج والمباني.



يجب أن يضمن أصحاب المصانع الامتثال لمعايي السلامة الكهربائية والحماية من الحرائق والسلامة الميكانيكية. كما يتوافق هذا النظام مع المواصفات القياسية الكهربائية الأمريكية. كما تتبنى شركة باندويت في نظام VeriSafe جميع المعايير الدولية والأوروبية الأخرى التي تم اختبارها مسبقًا.