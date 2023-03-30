بانخفاض 3.5% .. الإحصاء: 671 ألف فرد يعملون بالقطاع العام والأعمال خلال 2022 (جراف)

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير حديث، تفاصيل النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام خلال عام 2022 مقابل عام 2021، إذ شهدت تراجع بنسبة 3.5 % لخروج أكثر من 25 ألف عامل من المنظومة.

وكشف التقرير الذي اطلعت عليه “المال”، عن أهم تلك المؤشرات للنشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2022 ” ومن أهم المؤشرات ما يلي:

بلغ إجمالي عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام 670.9 ألف عاملاً في عام 2022 مقابل 695.3 ألف عاملاً فى عام 2021 وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 3.5% .

كما بلغ عدد العاملين الذكور 587.7 الف عاملاً عام 2022 مقابل 610.2 ألف عاملآ عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%.

وبلغ عدد العاملات الإناث 83.3 ألف عاملآ عام 2022 مقابل 85.1 عاملاً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.1 % .

وذكر التقرير أن قطاع الإسكان والتعمير سجل أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 206.3 ألف عامل بنسبة 30.8 % يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 22.3%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.3% من إجمالي العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام.

أكبر 5 محافظات لعام 2022 فى أعداد العاملين

سجلت محافظة القاهرة أعلى عدد العاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 204 ألف عامل بنسبة 30.4 % من إجمالي العاملين يليها محافظة الإسكندرية حوالي 74 ألف عامل ثم الغربية حوالي 41 ألف عامل ثم الجيزة حوالي 33 ألف عامل واخيرا محافظة القليوبية حوالي 30 ألف عامل.

كما سجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 34.4% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا اقل معدل بنسبة 1.7% من إجمالي عدد العاملين.