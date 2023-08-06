بانخفاض قدرة 31%.. مصر تستورد منتجات من أوكرانيا بنحو 467.2 مليون دولار فى 4 أشهر (جراف)

أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع حجم استيراد المنتجات الأوكرانية إلى مصر بمعدل 31% فى الفترة من يناير إلى أبريل 2023، كشافا عن استيراد منتجات بقيمة 467.2 مليون دولار مقابل 785.4 مليون دولار فى نفس فترة المقارنة من عام 2022.

وتابع التقرير الذي وصل “المال”، أن مصر حققت معدلات نمو في قطاع الصادرات إلى أوكرانيا بقيمة 36.2 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أبريل 2023، مقابل 22.5 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2022.

يذكر أن قيمة الواردات المصرية من أوكرانيا 1,7 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1,8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 6,4%.

كما انخفضت قيمة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا لنحو إلى 1,79 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1,84 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2,9%.

وذكر التقرير أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من أوكرانيا خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، هي: الحبوب بقيمة 1,2 مليار دولار، و حديد وصلب بقيمة 96,8 مليون دولار، و خامات معادن بقيمة 90,2 مليون دولار، وتبغ بقيمة 30,8 مليون دولار، وبذور وأثمار زيتية بقيمة 30,3 مليون دولار.

وتابع التقرير أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى أوكرانيا خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، هي: الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 60,1 مليون دولار، و فواكه بقيمة 29,6 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 8,5 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 8,3 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 2,5 مليون دولار، و خضر ونباتات بقيمة 2,2 مليون دولار.