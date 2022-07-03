بانخفاض تراوح بين 21% و9%.. أسهم تكبدت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سارت 5 أسهم في البورصة المصرية مع الاتجاه العام الهابط للسوق اليوم، لتتكبد أعلى تراجعات بنسب تراوحت بين نحو 21% و9%، في قطاعات الملابس، والأغذية، والخدمات الطبية، والبنوك.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بنهاية تعاملات اليوم بنسب تراوحت بين 2.35% و 1.5%، وتكبد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 أعلى انخفاض بـ 2.35% مغلقا عند 9008.89 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر EGX70 بنسبة 1.27% إلى مستوى 1699 نقطة، وكذلك مؤشر EGX100 بنسبة 1.56% إلى مستوى 2508 نقطة.

وتكبد أعلى تراجعات اليوم جق اكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 1 بنسبة 20.89% مغلقا عند 0.939 جنيه، ثم سهم حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة -1 بنسبة 18.52% إلى مستوى 0.022 جنيه، وسهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بنسبة 14.37% إلى مستوى 17.340 جنيه.

وجاء رابعا في التراجعات سبيد ميديكال بنسبة 13.85% إلى مستوى 0.454 جنيه، ثم سهم بنك قطر الوطني بنسبة 9.19% إلى مستوى 14.530 جنيه.