بانجو تتحالف مع فيكتوري لينك لتقديم خدمة الدفع المباشر بالموبايل

خالد بدر الدين أعلنت شركة "بانجو" الرائدة فى مجال الدفع، من خلال أجهزة الموبايلات المدرجة في بورصة لندن تحت الرمز: AIM: BGO، عن توسيع عملياتها في إفريقيا من خلال عقد شراكة مع شركة "فيكتوري لينك" في مصر. وستساعد هذه الشراكة متاجر التطبيقات التي تستخدم منصة "بانجو"، وشركائها من التجار على نشر خدمة ا

خالد بدر الدين

أعلنت شركة “بانجو” الرائدة فى مجال الدفع، من خلال أجهزة الموبايلات المدرجة في بورصة لندن تحت الرمز: AIM: BGO، عن توسيع عملياتها في إفريقيا من خلال عقد شراكة مع شركة “فيكتوري لينك” في مصر.

وستساعد هذه الشراكة متاجر التطبيقات التي تستخدم منصة “بانجو”، وشركائها من التجار على نشر خدمة الدفع المباشر عبر فاتورة الموبايلات لدى الشركات المشغلة لشبكات الاتصالات الجوالة الثلاث في مصر.

وذكرت وكالة إيتوس واير الإلكترونية، أن مصر لديها أكثر من 90 مليون جهاز موبايل متصل بشبكة الإنترنت، وجميعها مزودة بشرائح تعريف المشترك منها 89 % من البطاقات المدفوعة مسبقاً، كما جاء فى تقرير قسم المعلومات التابع لرابطة “جي إس إم إيه” لعام 2017.

ويشكّل “أندرويد” نظام التشغيل المفضّل أكثر من 85%، من قاعدة مستخدمي الموبايلات، كما جاء فى إحصائيات الويب “ستات كاونتر” لهذا العام، وبذلك يصبح هذا السوق الكبير متاحاً الآن لشركاء “بانجو” من متاجر التطبيقات لتوسيع نطاق خدمة الدفع المباشر عبر فاتورة موبايلاتهم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وتقدم “بانجو” حالياً خدمة الدفع المباشر عبر فواتير الموبايلات بضغطة واحدة بشكل يمتثل مع قوانين السوق المحلية، مما يسمح لملايين المستهلكين في مصر بالشراء من متاجر التطبيقات المفضلة لديهم، مع إضافة التكلفة إلى هذه الفواتير المدفوعة أو غير المدفوعة مسبقاً لتتمكن الشركات المصرية المشغّلة لشبكات الهاتف الجوال لأول مرة من استخدام خدمة الفوترة المباشرة في متاجر التطبيقات من خلال منصة “بانجو”.

وقالت المهندسة إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي لشركة “فيكتوري لينك”، إن هذه الشراكة تساهم بمنح المستهلكين المصريين طريقة دفع شاملة للوصول إلى مجموعة كاملة من المحتوى والخدمات المتاحة من أبرز المتاجر والتجار على شبكة الإنترنت في العالم، بعد توحيد المعايير عبر منصة “بانجو” لتقديم خدمات الدفع على نطاق عالمي.

وأكد راي أندرسون الرئيس التنفيذي لشركة “بانجو”، أن منصة “بانجو” من أهم المتاجر والتجار على شبكة الإنترنت في العالم التى تقدم خيارات دفع بديلة لعملائهم في كافة أنحاء العالم، وأن هذه العلاقة القائمة مع شركة “فيكتوري لينك” تعني أن بانجو قادرة على دعم طموحات شركائها من متاجر التطبيقات في النمو، وعلى مساعدة المزيد من الأسواق على توسيع نطاق خدمة الدفع المباشر عبر فاتورة الموبايل.