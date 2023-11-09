بانتحال صفة شرطة.. القبض على المتهمين بسرقة أجنبي في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة الاستيلاء على مبلغ مالي من عملات أجنبية من شخص أجنبي، بأسلوب انتحال الصفة في محافظة القاهرة.

كان قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من شخص يحمل جنسية إحدى الدول، اتهم شخصين يستقلان دراجة نارية باستيقافه بأسلوب انتحال الصفة، واستيلائهما منه على مبلغ مالي عملات أجنبية، مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، 4 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة، سيارة مُستأجرة، 2 جهاز لاسلكي، 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم قال أحدهم إنه وسيط بمكتب خدمات ملك شخص -له معلومات جنائية- أمكن ضبطه في منطقة مدينة نصر أول.

وأضاف أنه نظرًا لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالي للمجني عليه خطط لسرقته، استعان بباقي المتهمين بأسلوب انتحال الصفة، مُستخدمين في ذلك دراجة نارية بدون لوحات، طبنجة صوت -أمكن استخدامهما بالواقعة وضبطهما.

وباستدعاء المجني عليه، تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.

وبمواجهة صاحب المكتب المشار إليه، اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون.

وضبط بحوزته مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.