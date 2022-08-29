بامبيو: الخروج من أفغانستان قد يقود إلى 11 سبتمبر أخرى

جدد وزير الخارجية السابق مايك بومبيو انتقاداته لطريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ملف الانسحاب من أفغانستان.

وفي تصريحات صادمة، حذر من كارثة قد تحل على الولايات المتحدة، قائلاً : “من المرجح أن نواجه هجومًا آخر كما حصل في 11 سبتمبر بفضل هذا الخروج الكارثي من أفغانستان العام الماضي”.

تبعات الخروج من أفغانستان

كما اعتبر أن ما وصفه بـ”الهزيمة” في إشارة إلى الانسحاب المخزي، عزز قبضة حركة طالبان على السلطة والحكم في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، وجعل الأمريكيين أقل أمانًا، حسب قوه.

إلى ذلك، حذر من المخاطر المحدقة بالبلاد والتي زادت عما كانت عليه قبل عام أي قبل انحساب الأميركي من أفغانستان، قائلاً في مقابلة إذاعية أميس الأحد مع “Cats Roundtable” “من المرجح أن نتعرض لهجوم كالذي شهدته نيويورك قبل 20 عامًا، ومن المرجح أيضا أن نتعرض لهذا الهجوم من أفغانستان.