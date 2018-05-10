بالو ألتو نتوركس: 3 مليارات دولار خسائر اختراق الرسائل الإلكترونية للشركات

محمود جمالنشرت اليوم الخميس وحدة استقصاء التهديدات الإلكترونية التابعة لشركة بالو ألتو نتوركس، تقريرا خطيرا يسلط الضوء على النمو والانتشار المتواصل للجرائم الإلكترونية الصادرة من نيجيريا والتي تستهدف كافة دول العالم. وقامت الشركة بتطبيق تحليلات متقدمة لمجموعة من البيانات تجاوزت 30,000 عينة

محمود جمال

نشرت اليوم الخميس وحدة استقصاء التهديدات الإلكترونية التابعة لشركة بالو ألتو نتوركس، تقريرا خطيرا يسلط الضوء على النمو والانتشار المتواصل للجرائم الإلكترونية الصادرة من نيجيريا والتي تستهدف كافة دول العالم.

وقامت الشركة بتطبيق تحليلات متقدمة لمجموعة من البيانات تجاوزت 30,000 عينة من البرامج الضارة على مدى ثلاث سنوات، الأمر الذي مكنها من ربط أكثر من 300 فاعل أو مجموعة مرتبطة بما يزيد عن نصف مليون هجمة على الشبكات الخاصة بعملاء بالو ألتو نتوركس.

ولاحظت الشركة استخدام المهاجمين النيجيريين لنحو 15 أداة منفصلة من أدوات البرامج الضارة لدعم خطط اختراق الرسائل الإلكترونية للشركات الحديثة. فخلال العام الماضي وحده، استطاعوا شن 17,600 هجمة شهرياً، بزيادة قدرها 45 بالمئة عن عام 2016.

وامتدت هذه الهجمات لتشمل جميع قطاعات الصناعة الرئيسية واستهداف الشركات بدلاً من الأفراد؛ إذ تعلم هؤلاء الفاعلون طرق الاستخدام الناجحة لأدوات البرامج الضارة لتحقيق عوائد مربحة.

وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن الخسائر المقدرة حول العالم وفقاً لجهات تنفيذ القانون تتجاوز 3 مليار دولار أمريكي.

وبدأت بالو ألتو نتوركس بتعقب هؤلاء الفاعلين، الذين أطلقت عليهم اسم “سيلفرتيرير”، في عام 2014، ويبين التقرير الجديد، الثالث حول مجموعات سيلفرتيرير، تاريخ الجرائم الإلكترونية النيجيرية، والتكتيكات التي يتم استخدامها، والرؤى الفريدة لكيفية وصول الخطر لهذا الحجم والنطاق والتعقيد والكفاءة الفنية على مدى العام الفائت. ويوفر بالإضافة إلى ذلك نظرة مفصلة على ما يلي: