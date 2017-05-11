بالو ألتو تشارك IDC في التوعية بمخاطر الأمن الإلكتروني‎

المال – خاصأعلنت "بالو ألتو نتوركس" للحلول الأمنية، عن مشاركتها في مؤتمر أمن المعلومات المتنقل في الشرق الأوسط 2017، الذي تنظمه مؤسسة أبحاث السوق العالمية IDC.وسيجوب مؤتمر أمن المعلومات المتنقل عدد من المدن الرئيسية في المنطقة، حيث بدأ في الدوحة فى 27 أبريل، ثم جدة فى 1 مايو الجارى، والريا

المال – خاص

أعلنت “بالو ألتو نتوركس” للحلول الأمنية، عن مشاركتها في مؤتمر أمن المعلومات المتنقل في الشرق الأوسط 2017، الذي تنظمه مؤسسة أبحاث السوق العالمية IDC.

وسيجوب مؤتمر أمن المعلومات المتنقل عدد من المدن الرئيسية في المنطقة، حيث بدأ في الدوحة فى 27 أبريل، ثم جدة فى 1 مايو الجارى، والرياض فى 3 من الشهر ذاته، ثم ينتقل اليوم إلى أبوظبي، ومسقط فى 15 مايو، وعمّان فى 17 من الشهر ذاته، عقب الجولات الناجحة التي قام بها في كل من الكويت والمنامة.

وقال طارق عباس، مدير هندسة النظم في الأسواق الصاعدة لدى بالو ألتو نتوركس: “يتوجب علينا توحيد الجهود عندما يتعلق الأمر بحماية الأصول الهامة للمؤسسات العاملة في ظل الاقتصاد الرقمي والمتمثلة بالمعلومات، كما نشجع بدورنا على اتباع نهج الفكر الوقائي على مستوى الإدارة التنفيذية، وبتنا نشهد تحول متزايد في هذا الاتجاه من قبل عملائنا، ويعتمد أسلوبنا على تحقيق التكامل بين الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا لحماية المؤسسات من الهجمات الإلكترونية المعروفة والمجهولة التي تستهدف السحابة، والتجهيزات الشبكية الفعلية والافتراضية”.

وأضاف عباس، قائلاً: “يجب أن ينصب التركيز دائماً على الوقاية، وليس الكشف”.

وأوضحت ميغها كومار، مديرة الأبحاث البرمجيات لمؤسسة IDC في الشرق الأوسط وأفريقيا: “ينظر صُنّاع القرار في مجال تقنية المعلومات في الشرق الأوسط إلى حلول الأمن الالكترونية باعتبارها التكنولوجيا الأكثر أهمية، والقادرة على دعم وتمكين عمليات التحول الرقمي في مؤسساتهم. وفي ظل تحول الاقتصاد الرقمي إلى حقيقة واقعة، ينبغي على الاستراتيجيات الأمنية احتضان النظم الداخلية، بالإضافة إلى النظم التي يستخدمها المستخدمون النهائيون والموردون. وهكذا، يجب على مدراء المعلوماتية العمل على وضع خطط استباقية للتخفيف من المخاطر الأمنية، وفي الوقت ذاته دعم برنامج العمل الخاص بالتحول الرقمي في الشركات. وسيحظى هذا الأمر بتركيز كبير خلال مؤتمر أن المعلومات المتنقل 2017 الذي تنظمه مؤسسة الأبحاث IDC”.

ويسعى مؤتمر أمن المعلومات المتنقل إلى تعزيز العلاقة بين البائعين والمستخدمين النهائيين ومدراء المعلوماتية، ومناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بمختلف المواضيع الأمنية التي تواجه الشركات في المنطقة، ومن خلال الانخراط مع الشركات التي تخطط لاستغلال القدرات الرقمية، تتطلع مؤسسة IDC إلى زيادة مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالأمن، والتأكيد على أهمية الاستثمار بمسائل الأمن وحماية المعلومات.