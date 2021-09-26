«بالوخز في المراكز العصبية».. ضبط نصاب زعم قدرته على علاج المرضى

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نصاب نشر فيديوهات زعم خلالها على قدرته علاج المرضى دون الحاجة للعرض على الأطباء، عن طريق الوخز بالإبر في المراكز العصبية.

ترجع التفاصيل، إلى تلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغًا ضد شخص بتهمة نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” زعم خلاله قدرته على علاج المرضى دون الحاجة للعرض على أطباء.

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وأسفرت التحريات الفنية عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه بدون عمل -مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية.

وبعد استهداف ضبط المذكور، وعثر بحوزته على مقص طبي “جيفت”، هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، ووجود عدد من مقاطع الفيديو يظهر بها المتهم صحبة بعض المرضى الراغبين في تلقى العلاج، وكذا رسائل متبادلة مع ضحاياه.

وبمواجهته اعترف بعلاج المرضى عن طريق الوخز بالمراكز العصبية بالكفين والقدمين، بقصد تحقيق مكاسب مادية.

وأضاف أنه تعلم تلك الطريقة العلاجية من خلال شبكة الإنترنت، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وإنتحال الصفة.