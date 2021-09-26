لايف

«بالوخز في المراكز العصبية».. ضبط نصاب زعم قدرته على علاج المرضى

نشر فيديوهات عبر الإنترنت.
أماني عوض 5:43 م, الأحد, 26 سبتمبر 21 5:43 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نصاب نشر فيديوهات زعم خلالها على قدرته علاج المرضى دون الحاجة للعرض على الأطباء، عن طريق الوخز بالإبر في المراكز العصبية.

ترجع التفاصيل، إلى تلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغًا ضد شخص بتهمة نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” زعم خلاله قدرته على علاج المرضى دون الحاجة للعرض على أطباء.
.

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من نصف مليون مواطن بالمدن الساحلية

وأسفرت التحريات الفنية عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه بدون عمل -مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية.

وبعد استهداف ضبط المذكور، وعثر بحوزته على مقص طبي “جيفت”، هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، ووجود عدد من مقاطع الفيديو يظهر بها المتهم صحبة بعض المرضى الراغبين في تلقى العلاج، وكذا رسائل متبادلة مع ضحاياه.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الجمعة.. مائل للحرارة وأمطار خفيفة على شرق القاهرة

وبمواجهته اعترف بعلاج المرضى عن طريق الوخز بالمراكز العصبية بالكفين والقدمين، بقصد تحقيق مكاسب مادية.

وأضاف أنه تعلم تلك الطريقة العلاجية من خلال شبكة الإنترنت، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وإنتحال الصفة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي «تل العيس» بمدينة العلمين

معتز محمود 5:12 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

غرامات فورية لـ9345 شخصًا.. جهود الداخلية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية في يوم

أماني عوض 4:51 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

اعترافات المتهم بقتل مواطن داخل قطار الإسكندرية: «بيننا خلافات مالية وهددني»

أماني عوض 4:48 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

الأحوال المدنية ترسل مراكز تكنولوجية متنقلة في 6 محافظات (صور)

أماني عوض 4:44 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

عقوبات الملصق الإلكتروني.. سحب 3533 رخصة سيارة مخالفة خلال يوم

أماني عوض 4:09 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة أمنية بالجيزة

أماني عوض 4:02 م, الأحد, 26 سبتمبر 21