بالنسبة لعدد السكان .. إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابة بكورونا في العالم

حيث بلغ معدل الإصابات في اليوم لكل مليون مقيم فيها 199.3 شخص

أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن إسرائيل سجلت أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا في العالم بالنسبة لعدد السكان، حيث بلغ معدل الإصابات في اليوم لكل مليون مقيم فيها 199.3 شخص.

وأظهرت الأرقام -ووفق أرقام نقلتها القناتان “12 و13” الإسرائيليتان، عن بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية – حسبما نقلت موقع روسيا اليوم- أن متوسط عدد الإصابات بالعدوى الجديدة في اليوم في إسرائيل بلغ (حتى 2 سبتمبر)، 199.3 حالة لكل مليون مقيم خلال 24 ساعة، متجاوزة بذلك البرازيل (188 إصابة جديدة في اليوم لكل مليون شخص)، وإسبانيا (178)، والولايات المتحدة (129) وفرنسا (80).

وقررت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع فرض إجراءات الإغلاق في أكثر من 30 مدينة صنفت “حمراء” بالنسبة لوباء كورونا، بدءا من يوم الاثنين.

تشمل القيود التي هي قيد المناقشة في الكابينيت، حظر الدخول والخروج، وإبقاء السكان على مسافة 500 متر من منازلهم، ووقف وسائل النقل العام، وإغلاق الأعمال غير الأساسية وجميع المدارس، باستثناء دور الحضانة وبرامج التعليم الخاص.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل حتى اليوم إلى 125260 إصابة، منها 985 حالة وفاة و99478 حالة شفاء.