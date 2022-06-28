بالنزامن مع زيارة السيسي.. تعرف على حجم العلاقات التجارية بين مصر وعمان (جراف)

قفزت استثمارات سلطنة عُمان في مصر خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة 334.8% مقارنة بالعام المالي 2019-2020، حيث قدرت الاستثمارات بـ68.8 مليون دولار، مقابل 15.8 مليون دولار خلال فترتي المقارنة.

وارتفعت أيضا قيمة التبادل التجاري بين مصر والسلطنة خلال عام 2021 عن سابقه بنسبة 7.2%، حيث بلغ 586.2 مليون دولار خلال عام 2021، في حين قدر بـ546.9 مليون دولار في 2020.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية لسلطنة عُمان 163.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 170.2 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.1%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السلطنة 422.9 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 376.7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.3%.

وتنوعت الصادرات المصرية إلى سلطنة عمان خلال العام الماضي، حيث قامت بتصدير فواكه بقيمة 30 مليون دولار، وأثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 17.7 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 16.3 مليون دولار، وألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 15.3 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 14.1 مليون دولار.

واستقبلت مصر العديد من السلع من السلطنة، حيث استوردت مصر خامات معادن بقيمة 325.9 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.4 مليون دولار، أسماك بقيمة 18.4 مليون دولار، ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.2 مليون دولار، منتجات كيميائية عضوية بقيمة 3.7 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بسلطنة عمان 162 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 160.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1%، بينما بلغت قيمة تحويلات العمانيين العاملين في مصر 2.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 3 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 15%.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة سلطنة عمان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 60 ألف مصري حتى نهاية 2020.

وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان سلطنة عُمان 5.3 مليون نسمة عام 2022.

الرئيس السيسي يبحث مع جلالة السلطان الأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه إلى سلطنة عُمان في زيارة رسمية، حيث تأتي الزيارة في إطار خصوصية العلاقات المصرية العمانية، وما يربط مصر بالسلطنة من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي بحث خلال زيارته مع شقيقيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع السلطنة، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.