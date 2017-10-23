بالم هيلز يسجل أعلى مستوياته في 33 شهرًا

مصطفى طلعتصعد سهم بالم هيلز للتعمير، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2015، خلال فترة 33 شهراً، مسجلاً 3.81 جنيه للسهم.وسجل السهم أعلى قيم تداولات بالسوق، اليوم، بقيمة 107.2 مليون، عبر بيع وشراء 28.1 مليون سهم، مرتفعاً بنسبة 5.25%، مع إغلاق الجلسة.وكانت وزارة الإس

مصطفى طلعت

صعد سهم بالم هيلز للتعمير، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2015، خلال فترة 33 شهراً، مسجلاً 3.81 جنيه للسهم.

وسجل السهم أعلى قيم تداولات بالسوق، اليوم، بقيمة 107.2 مليون، عبر بيع وشراء 28.1 مليون سهم، مرتفعاً بنسبة 5.25%، مع إغلاق الجلسة.

وكانت وزارة الإسكان وشركة بالم هيلز قد وقعت، مطلع شهر سبتمبر الماضي، عقد تطوير مدينة “واحة أكتوبر” على مساحة 3 آلاف فدان بمدينة 6 أكتوبر، بتكلفة استثمارية تبلغ 150 مليار جنيه، وهو آخر عقود الشراكة التي قامت وزارة الإسكان بالاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

يشار إلى ان إيرادات “بالم هيلز” ارتفعت، خلال الربع الثاني من 2017، إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 1.08 مليار جنيه بالربع المماثل من 2016، بارتفاع 48%.