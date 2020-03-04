«بالم هيلز» و«جى بى أوتو» تنفذان أولى عمليات شراء أسهم الخزينة بعد تسهيلات الرقابة المالية

نفّذت شركة بالم هيلز للتعمير وجى بى أوتو غبور لصناعة السيارات أولى عملياتها فى شراء أسهم الخزينة بعد التسهيلات التى منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت “بالم هيلز”، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إنها نفّذت عملية شراء لعدد 4.8 مليون سهم خزينة بجلسة أمس الثلاثاء، كما أفصحت “جى بى أوتو” عن تنفيذ عملية شراء 310 آلاف سهم خزينة بالجلسة نفسها.

وأعلنت “بالم هيلز”، فى وقت سابق، رغبتها فى شراء 62.3 مليون سهم خزينة خلال أسبوعين، بينما أعلنت جى بى أوتو رغبتها في شراء 10 ملايين سهم خزينة خلال شهر.

بالم هيلز: التجارى الدولى للسمسرة تتولى تنفيذ العمليات

وقالت بالم هيلز إن شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية تتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، مشيرة إلى أنها ستموِّل تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.

وأشارت الشركة إلى أن شراء أسهم الخزينة فى تلك الفترة سيسهم فى تخفيف الآثار السلبية المترتبة على الأحداث الأخيرة بالأسواق العالمية، بما يمنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المرتقب التعامل عليه 2% من إجمالي أسهم بالم هيلز للتعمير، ومن المقرر التعامل عليها بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ.

وقدّمت “بالم هيلز” تعهدًا للبورصة بعدم إخلال المساهمين الرئيسين بها بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.

جى بى أوتو ترغب فى شراء 10 ملايين سهم خزينة فى شهر

فى السياق نفسه أعلنت جى بى أوتو رغبتها في شراء 10 ملايين سهم خزينة، خلال الفترة من 2 مارس الحالي حتى 2 أبريل المقبل.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليه 0.9% من إجمالي أسهم جى بى أوتو، ومن المقرر التعامل عليها بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ.

وأعلنت عدة شركات مدرجة بالبورصة المصرية، خلال الأيام الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.

القابضة الكويتية تشترى أسهم خزينة بقيمة 20 مليون دولار

القابضة المصرية الكويتية

فى هذا السياق أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية، الأحد الماضى، رغبتها فى شراء أسهم خزينة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار خلال ثلاثة الأشهر المقبلة.

وأظهر إخطار الشركة للبورصة أنها ستشتري 17.5 مليون سهم خزينة، خلال الفترة من 1 مارس إلى 2 يونيو المقبل.

وقالت القابضة الكويتية إن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ستتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، مشيرة إلى أنها ستموِّل تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.

ونوهت الشركة بأن المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة لن يشتركوا فى عمليات شراء أسهم الخزينة المشار إليها؛ التزامًا بالقوانين المنظمة.

وقالت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إنها ستلتزم بالإفصاح يوميًّا عن رصيد أسهم الخزينة، وستوافي البورصة والهيئة بذلك.

وتعدّ القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.

الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة

الرقابة المالية

وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وقالت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «المال»، إن الشركات المقيدة بالبورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح ، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.

واشترط التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

كما اشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، وذلك لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.

وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.