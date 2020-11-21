بالم هيلز للتمور تقدم تخفيضات لمنتجها بمهرجان «متع بطنك»

قال المهندس إيهاب طاهر العضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتمور، إن مشاركة شركته مع عدد من الشركات الأخرى في مهرجان “متع بطنك” بالرحاب جاء لإحياء اليوم العالمي للطعام وتقديم تخفيضات للمستهلك وتشجيع المنتج المحلي.

وأضاف طاهر خلال تصريحات له، أن صناعة التمور في مصر تعد أحد أهم الصناعات التي تتميز بها مصر عن نظيرتها من باقي الدول العالم حيث تنتج 5% من انتاج التمور حول العالم.

وأشار، إلى أن مشاركة شركته في هذا المهرجان لتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي وتقديم التسهيلات والتخفيضات لهم خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم وأثرت كثيرا على كافة القطاعات.

بالم هيلز للتمور تعمل في 4 أنواع وتصدر لأكثر من 10 دول

وأفاد طاهر، أن الشركة بدأت عملها عام 2014 وتعمل في 4 أنواع تمور وهي “المجدول، والقادري، البريحي، السقعي”، مؤكدًا أنها تصدر لأكثر من 10 دول أبرزهم انجلترا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، روسيا، الهند.

وأوضح، أن الواحات البحرية تحتل المرتبة الأولى لإنتاج التمور، حيث تعتبر من أكبر المناطق المنتجة للتمور بل وأقدمها فى مصر، حيث يتم زراعة أكثر من 750 ألف نخلة تنتج ما يقرب من 85 ألف طن من التمر سنويًا، وتأتي في المرتبة الثانية بعد محافظة الوادي الجديد التي تقوم بزراعة 2 مليون نخلة وتنتج أكثر من 65 ألف طن سنويًا.