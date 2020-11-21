لايف

بالم هيلز للتمور تقدم تخفيضات لمنتجها بمهرجان «متع بطنك»

لإحياء اليوم العالمي للطعام
خالد الأسمر 11:53 م, السبت, 21 نوفمبر 20 11:53 م, السبت, 21 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس إيهاب طاهر العضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتمور، إن مشاركة شركته مع عدد من الشركات الأخرى في مهرجان “متع بطنك” بالرحاب جاء لإحياء اليوم العالمي للطعام وتقديم تخفيضات للمستهلك وتشجيع المنتج المحلي.

وأضاف طاهر خلال تصريحات له، أن صناعة التمور في مصر تعد أحد أهم الصناعات التي تتميز بها مصر عن نظيرتها من باقي الدول العالم حيث تنتج 5% من انتاج التمور حول العالم.

اقرأ أيضا  بالم هيلز للتمور: مصر تستحوذ على 5% من حجم تجارة التمور عالميا

وأشار، إلى أن مشاركة شركته في هذا المهرجان لتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي وتقديم التسهيلات والتخفيضات لهم خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم وأثرت كثيرا على كافة القطاعات.

بالم هيلز للتمور تعمل في 4 أنواع وتصدر لأكثر من 10 دول

وأفاد طاهر، أن الشركة بدأت عملها عام 2014 وتعمل في 4 أنواع تمور وهي “المجدول، والقادري، البريحي، السقعي”، مؤكدًا أنها تصدر لأكثر من 10 دول أبرزهم انجلترا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، روسيا، الهند.

اقرأ أيضا  بمناسبة حملة «16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة».. الداخلية: زيارة استثنائية للسجينات

وأوضح، أن الواحات البحرية تحتل المرتبة الأولى لإنتاج التمور، حيث تعتبر من أكبر المناطق المنتجة للتمور بل وأقدمها فى مصر، حيث يتم زراعة أكثر من 750 ألف نخلة تنتج ما يقرب من 85 ألف طن من التمر سنويًا، وتأتي في المرتبة الثانية بعد محافظة الوادي الجديد التي تقوم بزراعة 2 مليون نخلة وتنتج أكثر من 65 ألف طن سنويًا.

اقرأ أيضا  انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي (صور)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

ملف الكاتب خالد الأسمر

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الاحد 22-11-2020 فى مصر

عصام عميرة 12:20 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20

الصحة: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة

المال - خاص 12:19 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20

محافظ أسيوط يستقبل 22 سيارة مواد غذائية ضمن أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر

عصام عميرة 10:04 م, السبت, 21 نوفمبر 20

صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية تنشر صورة لمحمد رمضان مع مغني إسرائيلي‎

المال - خاص 8:02 م, السبت, 21 نوفمبر 20

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: شفط مياه الأمطار من جميع الشوارع

شرين طه 7:22 م, السبت, 21 نوفمبر 20

مواقف إنسانية وإزالة تجمعات المياه.. جهود رجال الشرطة لمواجهة تداعيات الأمطار (صور)

أماني عوض 5:54 م, السبت, 21 نوفمبر 20