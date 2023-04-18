«بالم هيلز للتعمير» شريك استراتيجي لمؤسسة بنك الطعام



أعلن بنك الطعام المصري توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بالم هيلز للتعمير-إحدى الشركات العقاريةالكبري في مصر- تصبح بمقتضاها “بالم هيلز للتعمير ” الشريك الاستراتيجي لبرامج الإطعام بالمؤسسة، يأتي ذلك في إطار أنشطة المبادرة الخيرية لشركة بالم هيلز للتعمير تحت شعار “خير يبني حياة”، والتي تستهدف تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال دعم المؤسسات والمنظمات الخيرية للتوسع في أنشطتها لتخفيف أعباء المعيشة والمساهمة في توفير حياة كريمة للأسر المحتاجة.



وتتضمن اتفاقية التعاون، تبرع شركة بالم هيلز للتعمير، لتحمل تكلفة توفير اجمالي 2 مليون وجبة غذائية يتم توزيعها ما بين إفطار الصائمين خلال شهر رمضان في 5 قرى، وتقديم وجبات للأسر المحتاجة عقب الشهر الكريم، بهدف توصيل وجبات غذائية ساخنة وصحية للمستحقين، للتخفيف من معاناتهم، وتقديم غذاء صحي متكامل للتصدي للأمراض الناتجة عن سوء التغذية.



و أشاد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام المصري، بالتعاون مع شركة بالم هيلز للتعمير، لإفطار الصائمين في 5 قري مصرية بمحافظات مختلفة، في إطار الجهود المتنوعة للمؤسسة خلال شهر رمضان الكريم، والتي تتضمن تقديم أكثر من 2 مليون وجبة الى الكثير من الأسر المصرية والوصول لما يزيد عن 141 ألف مستفيد.

ومن جانبه، قال طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، إنّ التعاون مع بنك الطعام المصري يأتي في إطار استراتيجية بالم هيلز للتعمير للتعاون مع المنظمات والمؤسسات الخيرية لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المجتمعية.

أكد طنطاوي أنّ الشركة لا تدخر جهدًا في دعم المنظمات الخيرية بصورة مستمرة لتوسيع نطاق جهودها لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج الخيرية المختلفة، والوصول لهم في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال المساهمات المُقدمة للجمعيات الأهلية العاملة في مجالات مختلفة مثل علاج الأطفال، وإفطار الصائمين، إضافة لتشجيع المجتمع على المساهمة في الأعمال الخيرية.