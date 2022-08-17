بالم هيلز للتعمير تقفز بمبيعاتها إلى 10.7 مليار جنيه فى 6 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة بالم هيلز للتعمير ارتفاع مبيعاتها إلى 10.7مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة نمو 38% عن المحقق خلال الفترة المقارنة من 2021.

وقالت بالم هيلز فى إفصاح تفسيرى مرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء ، إن تحقيق هذه المبيعات جاء بفضل زيادة أسعار البيع مصحوبا بنمو عدد الوحدات المباعة خلال النصف الأول بنسبة 33% .

وبلغ عدد الوحدات المباعة خلال النصف المنتهى يونيو الماضى حوالى 1872 وحدة، مقارنة مع 1408 وحدات خلال النصف المقارن من 2021.

وجاءت أغلب المبيعات من مشروع بادية الذى قفزت مبيعاته بنسبة 144% عبر بيع 677 وحدة بقيمة 3.1 مليار جنيه، مقارنة مع بيع 357 وحدة خلال العام السابق بقيمة 1.2 مليار جنيه تقريبا.

بينما شهد مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة -ثانى أكبر مشروع للشركة-تضاعف مبيعاته هو الآخر بنسبة 209% ليسجل 2.3 مليار جنيه مقارنة مع نحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بالم هيلز تسجل مبيعات قياسية بقيمة 5.5 مليار جنيه في الربع الأول

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة تسجيلها مبيعات قياسية بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة نمو 62% عن المحقق خلال الفترة المقارنة من 2021.

وقالت بالم هيلز فى إفصاح تفسيرى مرسل للبورصة بتاريخ (31 مايو الماضى) إن تحقيق هذه المبيعات القياسية جاء بفضل زيادة أسعار البيع بالتزامن مع نمو عدد الوحدات المباعة خلال الربع بنسبة 96%.

وبلغ عدد الوحدات المباعة خلال الربع المنتهى مارس الماضى حوالى 995 وحدة، مقارنة مع 488 وحدة خلال الربع المقارن من 2021.

وجاءت أغلب المبيعات من مشروع بادية الذى تضاعفت مبيعاته بنسبة 308% عبر بيع 428 وحدة بقيمة 1.9 مليار جنيه، مقارنة مع 137 وحدة خلال العام السابق بقيمة 467 مليون جنيه.

بينما شهد مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة -ثانى أكبر مشروع للشركة-تضاعف مبيعاته هو الآخر بنسبة 129% ليسجل 1.24 مليار جنيه مقارنة مع نحو 539 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021.

بالم سجلت مبيعات فوق المستهدف بقيمة 17.1 مليار جنيه خلال 2021

ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز

وارتفعت مبيعات الشركة فوق المستهدف إلى 17.1 مليار جنيه خلال العام الماضى، بنسبة نمو 35% على المبيعات المحققة فى العام السابق.

وكشفت مؤشرات مالية أرسلتها الشركة للبورصة (15 فبراير الماضى) ارتفاع عدد الوحدات المبيعة إلى 3350 وحدة خلال عام 2021، بنسبة نمو 82% عن العام السابق.

وتوقعت الشركة، فى وقت سابق، تحقيق مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2021، بما يعنى أن حجم المتحقق يزيد على المستهدف بأكثر من 2 مليار جنيه.

واستحوذت مدينة بادية على 26% من مبيعات الوحدات السكنية فى عام 2021، بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات جنيه، كما ارتفعت مبيعات الوحدات التجارية إلى 2 مليار جنيه فى نفس العام بنسبة نمو 3% عن العام السابق.

وبلغ عدد الوحدات المسلَّمة للعملاء إلى 1308 خلال العام الماضى، بنسبة نمو 107% مقارنة مع 633 جرى تسليمها فى 2020.

ورفعت الشركة مخصصات الإنفاق على أعمال التشييد والبناء إلى 2.7 مليار جنيه، خلال العام الماضى، بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه عن مخصصات عام 2020.

صرف أرباح على المساهمين بقيمة 304 ملايين جنيه خلال مايو وأغسطس

وأقرّت عمومية بالم هيلز للتعمير،فى اجتماع (31 مارس الماضى) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.10 جنيه للسهم يجرى صرفها على قسطين.

وبدأت صرف القسط الأول بقيمة 0.5 جنيه للسهم اعتبارًا من 30 مايو الماضى، بينما سيجرى صرف القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارًا من 30 أغسطس المقبل، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة سابقًا.

وتأسست بالم هيلز فى يناير 2005، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2006، ويتسع نشاط الشركة في جميع أنحاء مصر، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، والمملكة العربية السعودية، ويقع مقرها فى محافظة الجيزة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 6 مليارات جنيه موزعًا على 3 مليارات سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالي بين شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية المساهم الأكبر بنسبة 40.18%.

كما يسهم البنك العربى الأفريقى الدولى المساهم بنسبة 12.56%، كذلك يستحوذ ياسين منصور على( 6%) إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5% وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 20 يوليو الماضي.

وسجلت الشركة صافى ربح مجمع قدره 856 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 749.1 مليون جنيه خلال 2020.

كما ارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.271 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة مع 0.231 جنيه للسهم خلال 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 8 مارس الماضى.