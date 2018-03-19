بالم هيلز للتعمير تفصح عن أطراف صفقة النصف مليار جنيه

رجب عزالدين أعلنت شركة بالم هليز للتعمير عن قيام شركة آبار للإستثمارات ش م خ ببيع كامل حصتها البالغة 128.1 مليون سهم بقيمة اجمالية 525.2 مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن شركة UP P CAPITAL INVESTMENT…



رجب عزالدين

أعلنت شركة بالم هليز للتعمير عن قيام شركة آبار للإستثمارات ش م خ ببيع كامل حصتها البالغة 128.1 مليون سهم بقيمة اجمالية 525.2 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن شركة UP P CAPITAL INVESTMENT اشترت الحصة المذكورة لشركة آبار للاستشارات اليوم الإثنين بمتوسط سعر بلغ 4.10 جنيه للسهم لترتفع حصتها من 10.96% إلى 16.51% بعد العملية.

ونفذت العملية شركة العربى الافريقى الدولى لتداول الأوراق المالية ،وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية فى وقت لاحق عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 128.1 مليون سهم من أسهم شركة بالم هيلز للتعمير بقيمة اجمالية 525.2 مليون جنيه تقريبا دون أن تذكر أطراف الصفقة

وأعلنت الشركة فى وقت لاحق عن قيام لجنة الإثابة والتحفيز للعاملين ببيع نحو 3 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 936.4 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 785.2 مليون جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 1.6 مليار جنيه، موزعا على 2.3 مليار سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.