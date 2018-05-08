بالم هيلز للتعمير تضخ 320 مليارًا فى بادية على 12 عامًا

■ رئيس الشركة: نستهدف 480 مليار جنيه مبيعات إجمالية بدور إبراهيم تعتزم شركة بالم هيلز للتعمير ضخ استثمارات بقيمة 320 مليار جنيه على 12 عاماً فى مشروع بادية والذى يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتبلغ مساحته الاجمالية 3000 فدان .كشف ياسين منصو

■ رئيس الشركة: نستهدف 480 مليار جنيه مبيعات إجمالية



بدور إبراهيم



تعتزم شركة بالم هيلز للتعمير ضخ استثمارات بقيمة 320 مليار جنيه على 12 عاماً فى مشروع بادية والذى يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتبلغ مساحته الاجمالية 3000 فدان .

كشف ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز خلال مؤتمر صحفى عقدته أمس الإثنين لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، إن الشركة تستهدف حوالى 480 مليار جنيه مبيعات إجمالية خلال سنوات تنفيذه وبيعه.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع التى تشتمل على 1040 شقة و340 فيلا تبلغ حوالى 2.7 مليار جنيه، بمبيعات مستهدفة 3.25 مليار جنيه، وتضم مسطحات خدمية إدارية تمتد على مساحة 370 فداناً.

وأشار إلى أن الشركة نفذت 18 مشروعًا فى السوق المصرية متنوعة بين السكنى والخدمى والساحلى، وتسعى إلى توسعة حجم استثماراتها ومحفظة مشروعاتها.

وأوضح منصور أن الحل الأمثل لدعم القطاع العقارى هو تنشيط آلية التمويل العقارى، إلا أن ارتفاع الفائدة والتى تصل فى بعض الإحيان إلى 24 % يظل عائقًا أمام ذلك.