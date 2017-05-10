بالم هيلز للتعمير تضاعف أرباحها في الربع الأول لـ2017

رجب عزالدين:أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بالم هيلز للتعمير تضاعف أرباحها بنسبة 101% خلال الربع الأول من عام 2017.وسجلت الشركة صافى ربح قدره 212.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتية 31 مارس 2017، مقارنة بنحو 105.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2015.أما القوائم المستقلة فقد أظهرت تسجيل ا

رجب عزالدين:

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بالم هيلز للتعمير تضاعف أرباحها بنسبة 101% خلال الربع الأول من عام 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 212.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتية 31 مارس 2017، مقارنة بنحو 105.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2015.

أما القوائم المستقلة فقد أظهرت تسجيل الشركة 119.1 مليون جنيه مقابل 113.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، وحققت الشركة إجمالى إيرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال الفترة، بينما بلغ صافى الربح قبل الضريبة 324 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى بيان مرسل للبورصة المصرية “لا زلنا نتوقع مزيدا من النمو فى المبيعات خلال 2017 بدعم من الطروحات الجديدة فى بالم هيلز القاهرة الجديدة، كابيتال جاردنز، ذا كروان، هايسندا ويست”.

وتابع البيان أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى مشروع فيليج جيت خلال الربع الأول، وأن المتوقع إتمام عدد من المشروعات خلال العام، وعلى رأسم بالم هيلز القطامية، كازا وهايسندا ويست 2″.