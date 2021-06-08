«بالم هيلز للتعمير» تصدر سندات توريق جديدة بقيمة 1.2 مليار جنيه

بالم هيلز للتعمير تفصح عن تفاصيل الإصدار السادس من سندات التوريق

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سندات توريق جديدة (الإصدار السادس) بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه.

وقالت بالم هيلز فى إفصاح للبورصة المصرية، إن هذا الإصدار يختص بتوريق عدد من الوحدات السكنية بمشروعاتها المختلفة جرى تسليمها للعملاء (355 وحدة).

وأصدرت السندات على أربعة شرائح بواسطة ثروة كابيتال، بالمشاركة مع ثلاثة بنوك، هم : بنك مصر، البنك العربى الأفريقى، و البنك الأهلى المتحد، إضافة إلى شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر .

كما قامت شركة مصر كابيتال للوساطة فى السندات بدور وسيط التداول فى السوق الثانوى (لأول مرة) بهدف تسهيل دخول المستثمرين من الأفراد الطبيعين إلى سوق الاستثمار فى السندات التوريق.

رئيس بالم هيلز : برنامج التوريق ساعدنا فى التسليم المبكر بجميع المشروعات

ياسين منصور بالم هيلز

وقال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز، إن برنامج توريق الوحدات السكنية ساهم- منذ انطلاقه فى 2016 – فى تسريع وتيرة التشييد والبناء بمشروعات الشركة بما أدى إلى التسليم المبكر للعملاء فى كافة المشروعات تقريبا.

كان مجلس إدارة بالم هيلز قد وافق بجلسة 27 أبريل الماضى على إصدار سندات توريق جديدة بقيمة 800 مليون جنيه مع شركة ثروة للتوريق .

من جانبه قال أيمن الصاوى رئيس القطاع المالى لشركة كونتكت المالية القابضة، إن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه الذى تم تسعيره على أكثر من عائد ليجذب العديد من الأفراد والمؤسسات المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن الإقبال على تغطيته جاوز الضعف.

وتعتبر ثروة كابيتال مصدرة السندات ،إحدى الشركات التابعة لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (كونتكت المالية القابضة حاليا بعد تغيير اسمها فبراير الماضى).

وتلجأ شركات العقارات عادة إلى إصدار سندات توريق بضمان مشروعاتها كإحدى بدائل التمويل المتاحة أمامها لتوفير سيولة مالية عاجلة تمكنها من التوسع واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.

ولجأت عدة شركات مُدرجة فى البورصة المصرية بقطاعات الإنشاء والتعمير والسيارات والخدمات المالية، إلى إصدار سندات توريق بمبالغ مختلفة خلال العام الماضيين والعام الحالي.

وتضم تلك الشركات ، جى بى أوتو، مدينة نصر للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، سي آى كابيتال،رواج للسيارات، عامر جروب .

بالم أصدرت سندات توريق بـ1.5 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى

سندات توريق

وأعلنت بالم هيلز للتعمير فى نوفمبر الماضى عن إطلاق الإصدار الخامس من سندات التوريق بالتعاون مع شركة سى آى كابيتال والبنك العربى الأفريقى بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (29 نوفمبر) إن هذا الإصدار يختص بتوريق أكثر من ألف وثلاثمائة وحدة سكنية بمشروعاتها المختلفة.

ويبلغ صافى تلك العملية 1.25 مليار جنيه ،بينما يبلغ عدد الوحدات المورقة فى العملية 1341 وحدة بمشروعات جولف فيوز، امتداد الجولف، وود فيل، وبالم فالى، وبالم باركس.

كما تغطى عملية التوريق وحدات سكنية بمشروعات أخرى ، مثل هاينسدا باى، وهاينسدا وايت 2، إضافة إلى مشروع بالم هيلز القطامية وامتدادتها الأولى والثانية.

وشارك فى ترتيب وضمان هذا الطرح، 3 بنوك إلى جانب سى آى كابيتال، هم البنك العربى الأفريقى، والبنك التجارى الدولى، والبنك الأهلى المتحد.

ياسين منصور: نخطط لإصدار سندات توريق جديدة بقيمة 3 مليارات جنيه

رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير

وقال ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة، إن نجاح شركته فى إصدار هذا الطرح سينعكس إيجابيًا على القوائم المالية والمركز المالى للشركة خلال الربع الأخير من 2020.

وتوقع منصور فى تصريح آنذاك أن تصدر شركته سندات توريق أخرى خلال عام 2021 بقيمة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه تقريبا.

وأشار منصور إلى أن بالم هيلز نجحت حتى نوفمبر فى إصدار سندات توريق بقيمة 3.6 مليار جنيه منذ بداية برنامج التوريق فى عام 2016.

وتقول الشركة إن لجوءها إلى إصدار سندات التوريق بضمان المشروعات القائمة يساعد فى تسليم الوحدات المتعاقد عليها فى موعدها ، كما يساعدها على سداد قروض البنوك الممنوحة لتمويل هذه المشروعات.

إصدار التوريق الرابع بقيمة 776 مليون جنيه أكتوبر 2019

وأصدرت بالم هيلز فى أكتوبر 2019 سندات توريق (الإصدار الرابع) بقيمة 776 مليون جنيه مع شركة ثروة كابيتال وذلك بغرض استخدام حصيلتها فى سداد جزء من القروض الحالية .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 22 أكتوبر الماضى، إن عملية التوريق المشار إليها تختص بـ582 وحدة سكنية تابعة لها تم تسليمها للعملاء فى مشروعات جولف فيوز، امتداد جولف، امتداد بالم هيلز القطامية (1 ،2).

كما تشمل الوحدات الداخلة فى عملية توريق بالم هيلز مشروعات أخرى مثل، هاسيندا باى، هاسيندا وايت 2،بالم باركس ، بالم فالى، وود فيل، كاسكيد،فيلج جيت، هاسينداباى،هاسيندا وايت 2.

وقالت شركة ثروة للتوريق آنذاك، إن إجمالى السندات التى أصدرتها لصالح بالم هيلز للتعمير بلغت قيمتها 2.4 مليار جنيه وهى أكبر محفظة فى السوق.

وأشارت بالم هيلز إلى أن شركة ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب قامت بدور مستشارب الهيكلة ومدير ومروج الإصدار.

كما قام كل من بنك مصر والبنك العربى الافريقى الدولى والبنك المصرى الخليجى والبنك الأهلى المتحد بترويج وتغطية الاصدار بالكامل ، بينما قامت شركة العربية للاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للطرح.

بالم هيلز أصدرت التوريق (الثالث) بقيمة 760 مليون جنيه مارس 2019

وأصدرت بالم هيلز فى 6 مارس 2019 سندات توريق (الإصدار الثالث) لمحفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 760 مليون جنيه مع شركة ثروة كابيتال.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة آنذاك إن هذه العملية تختص بتوريق 670 وحدة سكنية تابعة لها تم تسليمها للعملاء فى مشروعات جولف فيوز، امتداد جولف، امتداد بالم هيلز القطامية(1،2)، هاسيندا باى، هاسيندا وايت 2.

وسبق للشركة إتمام الإصدار الثانى لسندات التوريق فى أغسطس 2017 بقيمة 700 مليون جنيه بالتعاون مع ثروة كابيتال أيضا.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر لشركة بالم هيلز للتعمير 6.23 مليار جنيه موزعًا على 3.11 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين: شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية، البنك العربى الأفريقى الدولى، ياسين إبراهيم لطفى منصور، حسن محمد حسن درويش، إضافة إلى مساهمين آخرين.

تأسست بالم هيلز فى يناير 2005، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2006، وتعمل الشركة ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقارى.

ويتسع نشاط الشركة في جميع أنحاء مصر، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، والمملكة العربية السعودية، ويقع مقرها فى محافظة الجيزة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية لشركة تراجع صافى أرباحها إلى 717.7 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بصافى ربح قدره 846.7 مليون جنيه خلال عام 2019.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 5.2 مليار جنيه في 2020، مقابل إيرادات بلغت 6.2 مليار جنيه في عام 2019، وفقًا لنتائج الأعمال المجمعة.

أما على مستوى الأعمال المستقلة فقد سجلت الشركة صافى ربح قدره 562.4 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 580 مليون جنيه في 2019.

ووافقت الشركة فى 7 أبريل الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.10 جنيه للسهم بدأ صرفها اعتبار من 25 أبريل.