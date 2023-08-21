«بالم هيلز للتعمير» ترعى بطلة العالم في الإسكواش نوران جوهر لتمثيلها محليا وعالميا

أعلن نادي بالم هيلز الرياضي، انضمام نوران جوهر، بطلة العالم للإسكواش، إلى صفوف النادي لتمثله في المنافسات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك في إطار استراتيجية “بالم هيلز” لضم العناصر المميزة بمختلف الرياضات الفردية والجماعية، وتوفير أفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية لتطوير مستواها للمنافسة على البطولات الكبرى.

ولفت بيان للشركة، إنها وقعت عقد رعاية بطلة العالم نوران جوهر، إيمانًا منها بموهبة اللاعبة في لعبة الإسكواش، ولتقديم كل الدعم اللازم لاستمرار “جوهر” في مشوار حصد البطولات القارية والدولية، والحفاظ على ريادتها للتصنيف العالمي للإسكواش للسيدات.

وقال طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، إن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار الرياضي من خلال إنشاء أندية رياضية تضم منشآت وملاعب بمستوى عالمي في التصميم والتنفيذ والخدمات الرياضية والاجتماعية المختلفة التي تقدمها للأعضاء.

وأضاف أن ذلك يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتطوير مستواها ليصبحوا أبطال عالميين، ونقل خبراتهم للنشء والشباب بما ينعكس على تطوير الرياضة المصرية، والمنافسة على كبرى البطولات القارية والدولية.

من جانبه قال طارق عطية، رئيس مجلس إدارة شركة بالم سبورتس، إن الشركة أطلقت استراتيجية جديدة للاستثمار الرياضي بهدف تعزيز دورها في توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية للأعضاء، وفي الوقت نفسه المساهمة بفعالية في تطوير الرياضة المصرية.

وأضاف أن الشركة بدأت تنفيذ الاستراتيجية بتغيير العلامة التجارية للنادي ليصبح مسماه الجديد نادي بالم هيلز الرياضي ليعبر عن هدفنا في دعم المواهب الشابة بمختلف الألعاب الرياضية.

وأوضح أن الشركة تواصل تنفيذ الاستراتيجية بضم بطلة العالم نوران جوهر لصفوف نادي بالم هيلز الرياضي لدعم اللاعبة لاستكمال مسيرة التتويج بالألقاب والبطولات.

وفي الوقت نفسه نقل خبراتها الرياضية إلى المواهب من الناشئين والشباب لتحفيزهم على تطوير مستواهم البدني والفني للصعود لمنصات التتويج بما ينعكس على تطوير الرياضة المصرية.

فيما أعربت بطلة العالم في الإسكواش نوران جوهر، عن سعادتها للانضمام لصفوف نادي بالم هيلز الرياضي، والذي يعد أحد أفضل الأندية الرياضية في مصر بما يضمه من منشآت وملاعب على أعلى مستوى.

وأضافت، كذلك دعمه لكافة الناشئين والمواهب الرياضية لخلق رموز رياضية، مما يتماشى مع أهدافها وطموحاتها في تحقيق البطولات ونقل خبراتها للنشء.

كما أعربت عن اعتزازها بثقة شركة “بالم هيلز للتعمير” لرعايتها ببطولات الإسكواش خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها من كبرى الكيانات الاقتصادية مما يشجعها على بذل أقصى مجهود للوصول لمنصات التتويج.

مؤكدة، ثقتها بأن “بالم هيلز” ستكون داعم قوي لها على كافة الأصعدة، مما يساعدها على استمرار تطوير أدائها الفني والبدني للحفاظ على صدارة التصنيف العالمي.

وذكر البيان، أن “بالم هيلز” تدعم لعبة الإسكواش، سواء من خلال إنشاء أفضل وأحدث الملاعب العالمية بمقر النادي بالسادس من أكتوبر.

أو استضافة أكبر المعسكرات والبطولات للناشئين بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم تحت إشراف كبار المدربين؛ لرفع مستوى اللاعبين المصريين وتوفير الاحتكاك مع مدارس متنوعة لتنمية مهاراتهم.

وأوضح، يمثل انتقال نوران جوهر إلى “بالم هيلز الرياضي” نجاحًا للنادي في استقطاب الأبطال العالميين، حيث تحفل مسيرة “جوهر” بالعديد من الإنجازات والأرقام القياسية والألقاب في لعبة الإسكواش.

وأكد أن أبرزها صدارة التصنيف العالمي للسيدات بإجمالي 19045 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيها.

كذلك التتويج بالعديد من البطولات آخرها العظماء الثمانية، والفوز مع المنتخب الوطني بـ5 بطولات عالم للفرق.

كما أنها أول مصرية تحقق بطولة “هونج كونج الدولية المفتوحة للإسكواش”، وكذلك أول مصرية تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة ثلاث مرات، إضافة إلى ذلك سبق اختيارها ضمن قائمة 30 شخصية واعدة عربيًا، من مجلة فوربس الشرق الأوسط.

يعد نادي بالم هيلز الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر من الأندية الرياضية في منطقة غرب القاهرة، حيث تم افتتاحه عام 2006 على مساحة20 فدان.

ويضم العديد من الملاعب والمنشآت الرياضية مصممة ومنفذة بالمعايير العالمية، لتسمح بممارسة 10 رياضات مختلفةأبرزها:

“ملاعب لكرة قدم، و8 ملاعب تنس و4 آخرين للإسكواش، وحمامات سباحة، بالإضافة إلى “جيم” وبه أحدث الأجهزة الرياضية.

كما يضم منشآت اجتماعية تناسب كافة الأعمار داخل النادي، كما تنظم برامج تدريبية للشباب لاكتشاف المواهب وإعدادهم.

كما يعد نادي بالم هيلز الرياضي أحد أندية شركة بالم هيلز للتعمير، التي تحرص على التوسع في الاستثمار الرياضي لتوفير كل الخدمات لأعضائها.

وفي الوقت نفسه دعم جهود الدولة لاكتشاف المواهب بمختلف الألعاب الرياضية، وتوفير كل المقومات اللازمة لتطوير مستواها الفني والبدني والسلوكي لتحقيق أعلى المراكز في البطولات القارية والدولية.