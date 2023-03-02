«بالم هيلز للتعمير» تحقق 26 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2022

حققت شركة بالم هيلز للتعمير مبيعات جديدة تقدر بقيمة 26 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتي وصفتها بأنها الأعلى في تاريخها مقارنة بنحو 17.3 مليار جنيه خلال العام الماضي.

ووفقاً لنتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة اليوم، ارتفعت المبيعات الجديدة السكنية والتجارية بنسبة 50% على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في عدد الوحدات المباعة لتصل إلى 4.033 وحدة خلال الفترة مقابل 3.350 وحدة تم بيعها خلال العام السابق، مصحوباً بزيادة سنوية في متوسط أسعار البيع في جميع مشروعات الشركة.

وواصل مشروع باديا تحقيق مبيعات قوية خلال العام، حيث سجل نمواً بنسبة 54% على أساس سنوي لتصل المبيعات الجديدة بالمشروع إلى 6.1 مليار جنيه، نتيجة بيع 1267 وحدة خلال الفترة بزيادة سنوية في عدد الوحدات المباعة بنسبة 21%.

وحقق مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة نمواً يعادل 107% على أساس سنوي في حجم المبيعات الجديدة بقيمة تخطت 4.7 مليار جنيه من خلال بيع 712 وحدة، بزيادة سنوية في عدد الوحدات المباعة بنسبة 106%.

وأنفقت الشركة حوالي 3.7 مليار جنيه على أعمال التشييد والبناء خلال سنة 2022، بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي، بحسب نتائج أعمال الشركة.

وبلغت قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم والغير مباعة نحو 3.9 مليار جنيه، وذلك في العديد من مشروعات الشركة بنهاية 2022.

كما قامت الشركة بإتمام أعمال التشييد والبناء لإجمالي 1787 وحدة سكنية وتجارية في مناطق قابلة للمعيشةبالعديد من مشروعاتها بما يشمل 1281 وحدة سكنية تجارية تم تسليمها للعملاء خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وبلغت الإيرادات الإجمالية المجمعة خلال السنة المالية الماضية حوالي 13.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 76% على أساس سنوي،.

وبلغ مجمل الربح 4.5 مليار جنيه محققاً زيادة سنوية قدرها 71% خلال الفترة، وبلغ صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 1,25 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 52% على أساس سنوي.