«بالم هيلز» للتعمير تحقق 10.7 مليار جنيه مبيعات خلال النصف الأول من 2022

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير- إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري- تحقيق مبيعات جديدة بلغت 10.7 مليار جنيه، خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 7.7 مليار جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بمعدل زيادة قدرها 38% على أساس سنوي،

ويرجع النمو في إجمالي المبيعات إلى زيادة أسعار البيع مصحوبًا بنمو في عدد الوحدات المبيعة خلال الفترة، حيث ارتفع عدد الوحدات المباعة بنسبة قدرها 33% على أساس سنوي لتصل إلى 1872 وحدة خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 1408 وحدات مبيعة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

واصل مشروع مدينة باديا تحقيق مبيعات قوية، خلال النصف الأول من عام 2022، حيث سجل نموًّا بنسبة 144% على أساس سنوي لتصل المبيعات الجديدة بالمشروع إلى 3.1 مليار جنيه، وذلك ببيع 677 وحدة خلال الفترة، مقابل مبيعات 1.2 مليار جنيه، والتي تمثل 357 وحدة مبيعة خلال فترة المقارنة.

وشهد مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة، ثاني أكبر مشروعات الشركة من حيث الحجم والمبيعات، نموًّا بنسبة 209% على أساس سنوي في المبيعات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة 2.3 مليار جنيه (361 وحدة)، مقارنة بـ1.1 مليار جنيه (125 وحدة) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأنفقت شركة بالم هيلز للتعمير 1.7 مليار جنيه على أعمال التشييد والبناء منذ مطلع العام، مقارنة بمبلغ 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي،

وبنهاية النصف الأول من عام 2022، بلغت قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم وغير المبيعة 4.4 مليار جنيه، وذلك في العديد من مشروعات الشركة،

فيما سلَّمت الشركة 643 وحدة سكنية وتجارية للعملاء، خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 517 وحدة خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.

وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، إيرادات مجمعة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 بلغت 6.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 38% على أساس سنوي،

وبلغ مجمل الربح 2.3 مليار جنيه، محققًا نسبة زيادة سنوية قدرها 65% خلال النصف الأول من عام 2022، وحققت الشركة صافي أرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 558 مليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 21% على أساس سنوي.

كما بلغت قيمة صافي القروض 1.1 مليار جنيه، وارتفعت أوراق القبض وأرصدة العملاء إلى 26 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022.

وقد وافق مجلس إدارة الشركة على شراء أسهم خزينة بحد أقصى 5% من إجمالي أسهم الشركة.