بالم هيلز تتنازل عن أرض مدينة سفنكس في مقاصة مع «المجتمعات العمرانية» بقيمة 2.8 مليار جنيه

وافقت شركة بالم هيلز للتعمير على التنازل عن مساحة الأرض المتبقية بمدينة سفنكس الجديدة (481.2 فدان) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل 2.8 مليار جنيه سيجري تبادلها فى عملية مقاصة لمستحقات أخرى .

وفوض مجلس إدارة بالم هيلز المنعقد 8 يونيو الجاري رئيس الشركة في إنهاء إجراءات التنازل مع هيئة المجتمعات العمرانية والجهات المعنية، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس.

وتبلغ مساحة الأرض المملوكة للشركة في مدينة سفنكس الجديدة حوالي 1283 فدانا ، جرى التنازل عن 50% منها فبراير 2021 مقابل تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى شاملا توصيل المرافق.

وتختص موافقة مجلس الإدارة الأخيرة بالنصف المتبقى من الأرض والبالغ ( 481.2 فدان) والذى سيجرى التنازل عنه خلال الفترة القادمة بعد خصم أجزاء من الأرض كاستقطاعات منافع عامة لبعض استخدامات الدولة.

وسعرت لجنة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية المساحة الأخيرة (481.2 فدان) بقيمة 2.8 مليار جنيه سيجرى تبادلها مع الشركة فى عملية مقاصة تشمل مستحقات للهيئة عن قطع أراضى أخرى مملوكة لبالم هيلز دون دفع أى نقد فى العملية من طرف الهيئة.

بالم هيلز : نركز جهودنا فى الوقت الحالى لتطوير مراحل جديدة بمشروع بادية الواعد

ياسين منصور بالم هيلز

ونوهت الشركة إلى أن موافقتها على هذا التنازل يأتى فى إطار تسارع مبيعات وأعمال تطوير مشروع بادية على مساحة 3000 فدان بمدينة السادس من أكتوبر بما دفعها لتركيز جهودها فى تطوير مراحل أخرى من هذا المشروع الذى يحقق مبيعات قياسية منذ إطلاقه.

ووقعت بالم هيلز للتعمير فى 11 سبتمبر 2019 اتفاقية مع شركة “جوليس برجر” الألمانية، لإدارة تطوير المرحلة الأولى من مشروع “بادية”.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن شركة برجر الألمانية (جى بى آى) ستتولى جميع أنشطة الإدارة والإشراف على تطوير المرحلة الأولى من مشروع “بادية” بما فى ذلك إدارة ورصد جميع أنشطة المقاولين.

وتغطى المرحلة الأولى من مشروع بادية مساحة 332 فدانا من أصل 3000 فدان.وتشمل تلك المرحلة إنشاء وحدات سكنية ووحدات مستقلة بإجمالى مساحة بنائية قدرها 622 ألف متر مربع تقريبا.

كما تتضمن إنشاء مدارس دولية، مبان إدارية، ناد اجتماعى رياضى على مساحة بنائية قدرها 170 ألف متر تقريبا .وتوقعت الشركة ساعتها أن يجرى تسليم وحدات المرحلة الأولى خلال عام 2022 إلا أنها استطاعت تسليم جزء من الوحدات مبكرا (اكتوبر 2021).

بالم تخطط لتسليم ألف وحدة جديدة بمشروع بادية خلال عام 2022

القاهرة الجديدة

وتخطط الشركة لتسليم 1000 وحدة سكنية فى 2022، واستكمال أعمال المرحلة الأولى كاملة فى 2023 مع بداية أعمال المرحلة الثانية فى نفس العام بالتزامن مع المرحلة الأولى.

وتعمل الشركة بالتوزاى على تطوير مشروع بالم القاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 500 فدان يضم وحدات سكنية فاخرة وفيلات بمساحات متنوعة على إجمالى مساحة بنائية تصل إلى 400 فدان .

ويضم مخطط المشروع إنشاء نادى رياضى ومنطقة خدمات تجارية متكاملة ومساحات خضراء على مساحة ال100 فدان الأخرى من المشروع (سلمت الشركة جزءا من وحداته مطلع العام الماضى 2021).

ووقعت الشركة فى سبتمبر الماضى عقد قرض بقيمة 2.5 مليار جنيه لتمويل المشروع مع كلا من بنك مصر،البنك الأهلى المصرى (مناصفة) بفترة سدات 7.5 سنوات.

كما أصدرت فى مارس الماضى 2020 صكوك إسلامية ضخمة بقيمة 3.25 مليار جنيه بالتعاون مع شركة ثروة للتصكيك لتمويل مشروع بادية بمدينة السادس من أكتوبر.

تضاعف مبيعات مشروع بادية بنسبة 308% يدفع الشركة لأرقام قياسية فى الربع الأول

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لبالم هيلز تسجيلها مبيعات قياسية بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة نمو 62% عن المحقق خلال الفترة المقارنة من 2021 بسبب تضاعف مبيعات مشروع بادية أكثر من ثلاث مرات (308%)

وقالت بالم هيلز فى إفصاح تفسيرى مرسل للبورصة المصرية (31 مايو الماضى) إن تحقيق هذه المبيعات القياسية جاء بفضل زيادة أسعار البيع بالتزامن مع نمو عدد الوحدات المباعة خلال الربع بنسبة 96%.

وبلغ عدد الوحدات المباعة خلال الربع المنتهى مارس حوالى 995 وحدة، مقارنة بعدد 488 وحدة خلال الربع المقارن من العام السابق 2021.

وجاءت أغلب المبيعات من مشروع بادية الذى تضاعفت مبيعاته بنسبة 308% عبر بيع 428 وحدة بقيمة 1.9 مليار جنيه، مقارنة ببيع 137 وحدة خلال العام السابق بقيمة 467 مليون جنيه.

بينما شهد مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة -ثانى أكبر مشروع للشركة-تضاعف مبيعاته هو الآخر بنسبة 129% ليسجل 1.24 مليار جنيه مقارنة بنحو 539 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة فوق المستهدف إلى 17.1 مليار جنيه خلال العام الماضى، بنسبة نمو 35% على المبيعات المحققة فى العام السابق.

وكشفت مؤشرات مالية أرسلتها الشركة للبورصة (15 فبراير الماضى) ارتفاع عدد الوحدات المبيعة إلى 3350 وحدة خلال عام 2021، بنسبة نمو 82% عن العام السابق.

وتوقعت الشركة، فى وقت سابق، تحقيق مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2021، بما يعنى أن حجم المتحقق يزيد على المستهدف بأكثر من 2 مليار جنيه.

واستحوذت مدينة بادية على 26% من مبيعات الوحدات السكنية فى عام 2021، بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات جنيه، كما ارتفعت مبيعات الوحدات التجارية إلى 2 مليار جنيه فى نفس العام بنسبة نمو 3% عن العام السابق.