بالم هيلز: لا مفاوضات جارية للحصول على تسهيلات ائتمانية

رجب عزالدينقالت شركة بالم هيلز للتعمير إنها لا تقوم بأى مفاوضات فى الوقت الحالى للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة من البنك الأهلى المصرى.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر تحت عنوان " الاهلى المصرى يدرس ترتيب قرض لصالح شركة بالم هيلز للتعمير".وحصلت الشركة فى 6 أغسطس الجارى

رجب عزالدين

قالت شركة بالم هيلز للتعمير إنها لا تقوم بأى مفاوضات فى الوقت الحالى للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة من البنك الأهلى المصرى.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر تحت عنوان ” الاهلى المصرى يدرس ترتيب قرض لصالح شركة بالم هيلز للتعمير”.

وحصلت الشركة فى 6 أغسطس الجارى على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر عبر اكتتاب المساهمين.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 31 يوليو الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 4,6 مليار جنيه إلى 6,1 مليار بزيادة قدرها 1,5 مليار عبر إصدار 769,6 مليون سهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة .

وقفزت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير إلى 440 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 349.3 مليون الفترة المماثلة وبنمو بلغ 25%.